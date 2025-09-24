Abdo Filho
Líder em embalagens, capixaba Fibrasa anuncia mais investimentos

Nova rodada de aportes se dá menos de um ano de a companhia inaugurar ampliação. O objetivo é consolidar a agenda de crescimento, aumento de eficiência e ESG

Vitória
Publicado em 24/09/2025 às 03h00
Fábrica da Fibrasa, no Civit, Serra
Fábrica da Fibrasa, no Civit, Serra. Crédito: Divulgação/ Fibrasa

Há menos de um ano, em 24 de novembro de 2024, a Fibrasa, empresa capixaba que é líder nacional na produção de embalagens plásticas, inaugurava um conjunto de investimentos nas unidades da Serra e Abreu e Lima (PE), que, somados, chegaram a R$ 140 milhões. Agora, a companhia está colocando na rua mais uma rodada de aportes: R$ 60 milhões. O objetivo é consolidar a agenda de expansão, aumento de eficiência e ESG (sigla em inglês para Meio Ambiente, Social e Governança) da empresa.

O plano dos acionistas é chegar a R$ 1 bilhão de faturamento até 2030. "A estrutura que inauguramos no ano passado nos possibilita chegar onde queremos, devemos ter um crescimento de 15% em 2025, mas é um processo que não para. Estamos fazendo, neste ano, um investimento de R$ 20 milhões nas unidades da Serra e Abreu e Lima, comprando novas máquinas, que nos darão mais eficiência. No ano que vem serão mais R$ 30 milhões ou R$ 40 milhões. Estamos em uma agenda muito forte de automação, aumento de competitividade e sustentabilidade", explicou Leo de Castro, CEO da Fibrasa.

Bernardo de Castro, diretor da Fibrasa, detalhou o caminho a ser percorrido. "As máquinas que estão sendo incorporadas ao nosso parque são bastante modernas e possibilitam a fabricação de embalagens mais leves, portanto, usam menos plástico, mais resistentes e que são mais eficientes dentro da linha de produção dos nossos clientes, geram menos paradas. O ganho de eficiência para a Fibrasa e para os nossos clientes é enorme".

Também faz parte da estratégia dominar o mercado capixaba. "Estamos focando muito na estruturação das cadeias locais, até por conta da Reforma Tributária. Queremos ser o principal fornecedor de embalagens plásticas do Espírito Santo, que tem um mercado bastante interessante, com laticínios, fábricas de água e tinta. No Brasil, queremos ampliar a nossa liderança, por isso, estamos muito fortes em feiras como a Abrafati, que é a maior feira de tintas da América Latina, e Fispal, que é da indústria alimentícia e de bebidas", finalizou Bernardo.

A Fibrasa, uma das mais tradicionais indústrias do Estado, com mais de 50 anos de atuação, tem capacidade para produzir 25 mil toneladas por ano, o que dá 1,2 bilhão de embalagens. 

