Wellness chega a São Paulo e quer mais de 100 academias até 2030

Unidade da rede capixaba Wellness, no Espírito Santo. Crédito: Divulgação/Wellness

Fundada em 2010, a rede capixaba de academias Wellness vem em uma fortíssima expansão no pós-pandemia. Além de o mercado fitness ter crescido consideravelmente, a empresa se organizou internamente e, diante do contexto favorável, reuniu um time de investidores capixabas que têm empurrado a velocidade de expansão da rede. Em 2019, eram cinco unidades. Hoje, são 17 e mais sete estão em construção. O ano de 2026 deve terminar com 50 operações, sendo uma delas no Estado de São Paulo, e, até 2030, serão mais de 100.

"O nosso negócio, não falo apenas de Wellness, mas como um todo, cresceu muito depois da pandemia. As pessoas, mais novas e mais velhas, estão procurando mais. Olhando para dentro da empresa, nós nos organizamos como um todo, nos preparamos para crescer e temos investidores, daqui do Estado, que acreditam no nosso trabalho e no nosso negócio. É assim que estamos nos expandindo e que iremos investir R$ 120 milhões só em 2026. Além do Espírito Santo, já estamos em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e, em 2026, teremos a nossa primeira unidade no Estado de São Paulo. Ainda não podemos divulgar a cidade", disse o sócio e fundador da Wellness, Leon Sayegh.

Veja também Mudança na Praia do Canto: sai pizzaria e entra academia

Em 2025, o faturamento da Wellness deve ficar em R$ 80 milhões. Em 2026, deve chegar aos R$ 130 milhões. Hoje, são 500 funcionários diretos, no final do ano que vem chega aos 1 mil. Há poucos dias, a rede anunciou o seu maior projeto, uma academia premium na Praia do Canto, um investimento de R$ 12 milhões.

A Gazeta integra o Saiba mais