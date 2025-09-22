Abdo Filho
Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

Wellness chega a São Paulo e quer mais de 100 academias até 2030

Em 2025, o faturamento da Wellness deve ficar em R$ 80 milhões. Em 2026, deve chegar aos R$ 130 milhões. Hoje, são 500 funcionários diretos, no final do ano que vem chega aos 1 mil

Vitória
Publicado em 22/09/2025 às 17h12
Unidade da rede capixaba Wellness, no Espírito Santo
Unidade da rede capixaba Wellness, no Espírito Santo. Crédito: Divulgação/Wellness

Fundada em 2010, a rede capixaba de academias Wellness vem em uma fortíssima expansão no pós-pandemia. Além de o mercado fitness ter crescido consideravelmente, a empresa se organizou internamente e, diante do contexto favorável, reuniu um time de investidores capixabas que têm empurrado a velocidade de expansão da rede. Em 2019, eram cinco unidades. Hoje, são 17 e mais sete estão em construção. O ano de 2026 deve terminar com 50 operações, sendo uma delas no Estado de São Paulo, e, até 2030, serão mais de 100.

"O nosso negócio, não falo apenas de Wellness, mas como um todo, cresceu muito depois da pandemia. As pessoas, mais novas e mais velhas, estão procurando mais. Olhando para dentro da empresa, nós nos organizamos como um todo, nos preparamos para crescer e temos investidores, daqui do Estado, que acreditam no nosso trabalho e no nosso negócio. É assim que estamos nos expandindo e que iremos investir R$ 120 milhões só em 2026. Além do Espírito Santo, já estamos em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e, em 2026, teremos a nossa primeira unidade no Estado de São Paulo. Ainda não podemos divulgar a cidade", disse o sócio e fundador da Wellness, Leon Sayegh.

Veja também

Mudança na Praia do Canto: sai pizzaria e entra academia

Em 2025, o faturamento da Wellness deve ficar em R$ 80 milhões. Em 2026, deve chegar aos R$ 130 milhões. Hoje, são 500 funcionários diretos, no final do ano que vem chega aos 1 mil. Há poucos dias, a rede anunciou o seu maior projeto, uma academia premium na Praia do Canto, um investimento de R$ 12 milhões.

Veja também

Impacto do tarifaço de Trump não chega nem a 3% do Custo Brasil
Hidrogênio e grafeno: Petrobras coloca R$ 15 milhões em pesquisa feita no ES
Número de processos trabalhistas dispara no Espírito Santo

A Gazeta integra o

Saiba mais
Economia Espírito Santo São Paulo (SP)

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.