BR 101 no ES recebe força-tarefa para evitar engarrafamentos no feriado de Páscoa

Congestionamentos são comuns no trecho de Fundão da BR 101 durante feriados prolongados Crédito: Ricardo Medeiros

A BR 101 receberá uma força-tarefa para tentar reduzir congestionamentos durante o feriadão da Semana Santa. Entre esta quinta-feira (2) e domingo (5), cerca de 648 mil veículos deverão passar pela rodovia no Espírito Santo, segundo a Ecovias Capixaba. O número representa um aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado.

Para atender à demanda, a concessionária informou que vai reforçar as equipes e os recursos operacionais ao longo da estrada, com atenção especial a trechos considerados críticos, como o de Fundão, onde há histórico de congestionamentos. O monitoramento será feito em tempo integral pelo Centro de Controle Operacional (CCO).

"Nos dias de maior volume, uma equipe ficará a postos em Fundão, que é uma região com tendência de grande aumento do tráfego. Caso isso aconteça, nossas equipes passarão a direcionar os veículos para minimizar os congestionamentos”, explicou o gerente de Atendimento ao Usuário, Christian Tanimoto.

Fluxo deve aumentar nos trechos Norte e Sul

De acordo com a concessionária, o crescimento do movimento será mais intenso no trecho Norte da rodovia, com alta de 25%, passando de cerca de 169,5 mil para 211,1 mil veículos. Já no trecho Sul, a previsão é de aumento de 16%, com volume estimado de aproximadamente 436,9 mil veículos — o maior fluxo absoluto durante o feriado.

Operação reforçada e sem obras em dias de pico

Durante o período, a Ecovias Capixaba informou que haverá reforço nas sete praças de pedágio, com funcionamento de todas as cabines. Além disso, não estão previstas obras na pista a partir do meio-dia desta quinta-feira (2), durante toda a sexta-feira (3) e no domingo (5), exceto em casos emergenciais.

A concessionária também vai disponibilizar ambulâncias, guinchos, caminhões pipa, viaturas de inspeção, dentre outros. “É importante destacar também que todos os que trafegam pela BR 101 podem utilizar as 12 bases de atendimento ao usuário ao longo da rodovia. Lá, disponibilizamos água, banheiro, fraldário e Wi-fi gratuitamente para que todos possam seguir viagem tranquilamente”, disse Tanimoto.

Orientações aos motoristas