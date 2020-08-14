Coronavírus: como está o ES na comparação com os outros Estados?

Dados do Ministério da Saúde mostram qual a situação do Espírito Santo no cenário nacional Crédito: Vitor Jubini

A Gazeta fez comparações com base nos dados do Tudo ajuda a dar uma dimensão de como a pandemia está se comportando a nível estadual. Porém, como será que os índices capixabas ficam diante dos demais Estados brasileiros? Para um panorama mais amplo,fez comparações com base nos dados do Ministério da Saúde , atualizados às 18h desta quinta-feira (13).

8ª MAIOR INCIDÊNCIA DO PAÍS

A cada 100 mil habitantes, 2.412 pessoas já contraíram a Covid-19 no Espírito Santo. Essa quantidade de infectados faz com que o Estado tenha a oitava maior incidência da doença no país, ficando atrás apenas de: Roraima, Amapá, Distrito Federal, Sergipe, Amazonas, Rondônia e Acre.

Maior da Região Sudeste, a incidência capixaba também está acima da nacional, que é de 1.534 diagnósticos positivos para cada 100 mil brasileiros. Em todo o Brasil , a taxa só está abaixo dos 1.000 casos em três Estados: Paraná (871), Rio Grande do Sul (813) e Minas Gerais (779).

10º ESTADO COM MAIS MORTES

Apesar de ter a 14ª menor população do país, o Espírito Santo é o décimo que mais registrou mortes em decorrência do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, 2.823 pessoas já perderam a vida  o que representa 2,6% de todos os óbitos registrados no Brasil.

Os mortos capixabas são mais numerosos que os de Estados como Rio Grande do Sul (2.584), Paraná (2.576) e Santa Catarina (1.696). Localizados na Região Sul, cada um tem mais de 7 milhões de moradores, quase o dobro do tamanho do Espírito Santo. Os menores números de mortes do país ficam por conta de Roraima (561) e Tocantins (493).

MAIS TOP 10: MORTALIDADE E LETALIDADE

Na relação entre as mortes e a população total, o Espírito Santo aparece como o oitavo pior cenário do Brasil: para cada 1 milhão de habitantes, 702 morreram de Covid-19. A proporção é maior até que a registada em São Paulo (573), epicentro da pandemia no país. O maior índice é de Roraima (926) e o menor, de Minas Gerais (182).

O Estado capixaba também aparece em nono lugar quando o recorte é a taxa de letalidade, que atualmente está em 2,9%. Ou seja, a cada 1.000 pessoas infectadas no Espírito Santo, 29 acabam morrendo. O maior índice é o do Rio de Janeiro (7,6%) e o menor de Santa Catarina, Distrito Federal, Tocantins e Roraima (1,4%).

CASOS CONFIRMADOS: 13º LUGAR

Entre todos os índices, o ranking em que o Espírito Santo não aparece entre as dez primeiras  e graves  posições do país é em relação ao número absoluto de casos confirmados: 96.949, conforme o Ministério da Saúde. A quantidade faz com que o Estado seja o 13º na lista com os demais Estados brasileiros.

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