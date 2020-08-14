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Pandemia

Coronavírus: como está o ES na comparação com os outros Estados?

Dados mostram que o número de mortes, a taxa de letalidade e a incidência da Covid-19 em território capixaba estão entre os dez mais altos do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 21:46

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 21:46

Vitória - ES - Ensaio: Muros e máscaras. Registros mostram a interação entre entre rostos cobertos com máscaras e arte na cidade em meio a pandemia de coronavírus.
Dados do Ministério da Saúde mostram qual a situação do Espírito Santo no cenário nacional Crédito: Vitor Jubini
Diariamente, o capixaba acompanha o número de mortes e casos confirmados do novo coronavírus no Espírito Santo. Atualizações do mapa de riscoprojeções para o futuro, variações da taxa de ocupação dos leitos hospitalares e indicadores apontando reduções também têm sido frequentes.
Tudo ajuda a dar uma dimensão de como a pandemia está se comportando a nível estadual. Porém, como será que os índices capixabas ficam diante dos demais Estados brasileiros? Para um panorama mais amplo, A Gazeta fez comparações com base nos dados do Ministério da Saúde, atualizados às 18h desta quinta-feira (13).

8ª MAIOR INCIDÊNCIA DO PAÍS

A cada 100 mil habitantes, 2.412 pessoas já contraíram a Covid-19 no Espírito Santo. Essa quantidade de infectados faz com que o Estado tenha a oitava maior incidência da doença no país, ficando atrás apenas de: Roraima, Amapá, Distrito Federal, Sergipe, Amazonas, Rondônia e Acre.
Maior da Região Sudeste, a incidência capixaba também está acima da nacional, que é de 1.534 diagnósticos positivos para cada 100 mil brasileiros. Em todo o Brasil, a taxa só está abaixo dos 1.000 casos em três Estados: Paraná (871), Rio Grande do Sul (813) e Minas Gerais (779).

10º ESTADO COM MAIS MORTES

Apesar de ter a 14ª menor população do país, o Espírito Santo é o décimo que mais registrou mortes em decorrência do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, 2.823 pessoas já perderam a vida  o que representa 2,6% de todos os óbitos registrados no Brasil.
Os mortos capixabas são mais numerosos que os de Estados como Rio Grande do Sul (2.584), Paraná (2.576) e Santa Catarina (1.696). Localizados na Região Sul, cada um tem mais de 7 milhões de moradores, quase o dobro do tamanho do Espírito Santo. Os menores números de mortes do país ficam por conta de Roraima (561) e Tocantins (493).

MAIS TOP 10: MORTALIDADE E LETALIDADE

Na relação entre as mortes e a população total, o Espírito Santo aparece como o oitavo pior cenário do Brasil: para cada 1 milhão de habitantes, 702 morreram de Covid-19. A proporção é maior até que a registada em São Paulo (573), epicentro da pandemia no país. O maior índice é de Roraima (926) e o menor, de Minas Gerais (182).
O Estado capixaba também aparece em nono lugar quando o recorte é a taxa de letalidade, que atualmente está em 2,9%. Ou seja, a cada 1.000 pessoas infectadas no Espírito Santo, 29 acabam morrendo. O maior índice é o do Rio de Janeiro (7,6%) e o menor de Santa Catarina, Distrito Federal, Tocantins e Roraima (1,4%).

CASOS CONFIRMADOS: 13º LUGAR

Entre todos os índices, o ranking em que o Espírito Santo não aparece entre as dez primeiras  e graves  posições do país é em relação ao número absoluto de casos confirmados: 96.949, conforme o Ministério da Saúde. A quantidade faz com que o Estado seja o 13º na lista com os demais Estados brasileiros.

COMO A SESA AVALIA?

Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) reforçou que o número de mortes está em queda no Estado e que nenhum óbito relacionado à síndrome respiratória deixa de ser investigado. No texto, a pasta também afirmou que o ES "é um dos Estados que mais testa a população" e que "tem garantido assistência hospitalar integral a todos os pacientes".

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