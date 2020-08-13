Secretário alerta sobre aumento de pedidos para transferir pacientes com Covid de PA para UTI

Secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes de Medeiros Junior Crédito: Reprodução/TV Gazeta

uso obrigatório de máscaras. Mas parte da população está encarando o estágio atual como a volta à normalidade, desrespeitando muitas determinações. A queda no número de casos e mortes por coronavírus no Espírito Santo está levando o Estado a adotar medidas mais flexíveis em diversas atividades, na maioria delas, de forma individual e ainda com os cuidados necessários, como o. Mas parte da população está encarando o estágio atual como a volta à normalidade, desrespeitando muitas determinações.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, faz um alerta para a necessidade de cautela e afirma que a pandemia não acabou. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, informou que, somente na manhã desta quinta-feira (13), um único Pronto Atendimento de Vitória solicitou seis internações de pacientes em UTIs reservadas para a Covid-19. Nos últimos 30 dias, a média de solicitações era de quatro a seis, mas considerando todos os PAs da Grande Vitória juntos. O que contextualiza que a ação do vírus ainda permanece no Estado.

"Tivemos na manhã de hoje (quinta-feira) algo que precisamos acompanhar e ver se vai permanecer por mais dias. Mas, de fato, foi a primeira vez nos últimos 30 dias que tivemos mais do que seis pacientes de um mesmo PA de Vitória sendo transferidos para UTIs Covid. Nós estávamos tendo, desde meados de julho e juntando todos os PAs da Grande Vitória, uma média de quatro a seis pacientes sendo removidos por dia" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo

Para o secretário, o movimento de redução de casos, óbitos e de recuperação da doença está acontecendo. Mas isso não quer dizer que as pessoas não devam manter a cautela, e sim que continuem respeitando as regras de convívio social durante a pandemia. Caso contrário, o movimento de flexibilização nas atividades que vem sendo seguido nas últimas semanas pode ser afetado.

Nos últimos dias, de fato, percebemos que grande parte da sociedade passou a ser expor ao risco, a não usar as máscaras, ao fazer eventos e aglomerações, e isso poderá implicar numa ruptura dessa tendência de queda e de consolidação da recuperação. Eu faço um alerta, porque a melhoria dos dados não representa uma normalidade, e completou:

"Existe um movimento claro da redução de óbitos nos municípios que já estão na fase de recuperação da doença. E essa média móvel de óbitos por 14 dias é boa para identificar a consolidação da redução da doença. Agora, o número de solicitações de internação de pacientes graves é um indicador de alerta. Se isso se consolida e se mantém nos próximos dias, a gente pode estar diante de um fenômeno que pode perturbar decisões de liberação mais amplas para o próximo período" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo