Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Coronavírus: ES registra 2.823 mortes e passa de 96 mil casos

De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa),foram divulgados mais 1.196 infectados e 19 novos óbitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 16:21

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 16:21

Teste rápido de coronavírus
Teste rápido de coronavírus Crédito: Prefeitura de Jundiaí/Divulgação
Nesta quinta-feira (13), o Espírito Santo superou a marca dos 96 mil casos confirmados do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, já são 96.949 diagnósticos positivos e 2.823 mortes. Considerando apenas as últimas 24 horas, foram divulgados mais 1.196 infectados e  19 novos óbitos.
As cidades com mais casos continuam sendo as da Grande VitóriaVila Velha (13.986), Vitória (12.581), Serra (12.452) e Cariacica (9.685). 
Ainda conforme a última atualização feita pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a taxa de letalidade é de  2,9%. 
Ao todo, desde o início da pandemia, 202.522 testes para detectar a infecção pelo novo coronavírus já foram feitos no Espírito Santo. O dado positivo é que a grande maioria dos que testaram positivo conseguiram vencer a Covid-19: 83.048 são considerados curados.

Veja Também

Secretário alerta sobre aumento de pedidos para transferir pacientes com Covid de PA para UTI

Conselho Universitário autoriza a adoção do ensino remoto na Ufes

Estudantes da rede estadual do ES não serão reprovados em 2020

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados