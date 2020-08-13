Coronavírus: ES registra 2.823 mortes e passa de 96 mil casos

Nesta quinta-feira (13), o Espírito Santo superou a marca dos 96 mil casos confirmados do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, já são 96.949 diagnósticos positivos e 2.823 mortes. Considerando apenas as últimas 24 horas, foram divulgados mais 1.196 infectados e 19 novos óbitos.
As cidades com mais casos continuam sendo as da Grande Vitória: Vila Velha (13.986), Vitória (12.581), Serra (12.452) e Cariacica (9.685).
Ainda conforme a última atualização feita pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a taxa de letalidade é de 2,9%.
Ao todo, desde o início da pandemia, 202.522 testes para detectar a infecção pelo novo coronavírus já foram feitos no Espírito Santo. O dado positivo é que a grande maioria dos que testaram positivo conseguiram vencer a Covid-19: 83.048 são considerados curados.