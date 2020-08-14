Criança de 5 anos morre afogada em cisterna no interior de Linhares

O corpo da criança foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Leonardo Goliver

Uma criança de 5 anos morreu afogada após cair dentro de uma cisterna de uma fazenda, localizada no distrito de Bebedouro, interior de Linhares , no Norte do Espírito Santo . O caso aconteceu por volta das 15h desta quinta-feira (13).

Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. Para os militares, a mãe da criança contou que a família presta serviços à fazenda e no momento estava trabalhando no quintal, onde a filha brincava com outras crianças.

Ainda segundo o relato, a mãe da criança não viu quando a menor se afastou do local e seguiu em direção ao poço. Após algum tempo, a mãe sentiu falta da criança e começaram a procurar por ela, que foi encontrada caída na cisterna, já sem vida.

Ao confirmar o óbito, a perícia da Polícia Civil foi ao local e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde foi liberado horas depois por familiares.

OUTRO AFOGAMENTO

Em contato com o avô da vítima, o mesmo informou para os bombeiros que os dois estavam pescando quando o adolescente caiu no rio, perto da Ponte de Barra Seca e desapareceu.