Criança de 5 anos morre afogada em cisterna no interior de Linhares

Uma criança de 5 anos morreu afogada após cair dentro de uma cisterna de uma fazenda, localizada no distrito de Bebedouro, interior de Linhares, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu por volta das 15h desta quinta-feira (13).
A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. Para os militares, a mãe da criança contou que a família presta serviços à fazenda e no momento estava trabalhando no quintal, onde a filha brincava com outras crianças.
Ainda segundo o relato, a mãe da criança não viu quando a menor se afastou do local e seguiu em direção ao poço. Após algum tempo, a mãe sentiu falta da criança e começaram a procurar por ela, que foi encontrada caída na cisterna, já sem vida.
Ao confirmar o óbito, a perícia da Polícia Civil foi ao local e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde foi liberado horas depois por familiares.
OUTRO AFOGAMENTO
No último domingo (9), um adolescente, de 14 anos, desapareceu após cair no Rio Ipiranga, no momento em que pescava com o avô, na zona rural de Linhares. O registro aconteceu por volta das 16h15, mas o corpo do menino só foi encontrado na manhã de segunda-feira (10).
Em contato com o avô da vítima, o mesmo informou para os bombeiros que os dois estavam pescando quando o adolescente caiu no rio, perto da Ponte de Barra Seca e desapareceu.
As equipes iniciaram as buscas, no entanto, com o anoitecer, os trabalhos precisaram ser interrompidos. Já na manhã de segunda-feira (10), uma equipe de mergulhadores seguiu para o local onde a vítima desapareceu. Por volta das 11h, os profissionais conseguiram localizar o corpo do adolescente. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.