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Homem é preso suspeito de abusar e sequestrar ex-esposa em São Mateus

A Polícia Militar informou que o homem levou a ex-esposa para uma área deserta no bairro Buritis, onde a obrigou a manter relações sexuais com ele sob ameaças
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 18:40

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 18:40

Um homem foi preso após sequestrar e abusar sexualmente de sua ex-esposa em São Mateus
Um homem foi preso após sequestrar e abusar sexualmente de sua ex-esposa em São Mateus Crédito: Reprodução/Polícia Civil
Um homem foi detido em Guriri, São Mateus, no Norte do Estado, após sequestrar sua ex-esposa nesta quarta-feira (12). De acordo com a Polícia Militar, a irmã da vítima relatou que estava conversando com ela ao telefone quando ouviu gritos do suspeito a obrigando a entrar em um veículo. A mulher alegou que seu ex-marido a levou para uma área deserta em Buritis, onde a forçou a manter relações sexuais com ele.
A Polícia Militar informou que logo após o ocorrido, buscas foram iniciadas para encontrar a vítima que estava em um veículo modelo Gol de cor branca. A polícia montou barreiras em pontos estratégicos da cidade e a irmã da vítima foi orientada a ir para a delegacia registrar um boletim de ocorrência.

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Por volta das 15 horas, segundo a polícia, o veículo foi visto em uma rua do bairro Buritis. O homem tentou fugir, mas entrou em uma rua interditada, abandonou o carro e a vítima para tentar escapar a pé. Ele foi alcançado pelos agentes da Polícia Militar.
Um homem foi preso após sequestrar e abusar sexualmente de sua ex-esposa em São Mateus
Um homem foi preso após sequestrar e abusar sexualmente de sua ex-esposa em São Mateus Crédito: Reprodução/Polícia Civil
A vítima relatou aos policiais que foi levada pelo ex-marido, que não aceita o fim do relacionamento e de quem possui medida protetiva, para um local deserto de Buritis, onde foi obrigada a manter relações sexuais com ele. Ela relatou que passou a sofrer ameaças do homem que exigia saber onde estava a filha do casal, de seis anos, para que ele a pegasse também e fossem para o Rio de Janeiro, onde, segundo informações da PM, viviam, na cidade de Macaé até cerca de três meses atrás.
A Polícia Militar também informou que a medida protetiva existia pois o homem havia tentado assassinar a ex-esposa quando ainda moravam em Macaé.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus e autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência, por privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado e por ato libidinoso. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus, onde passará por audiência de custódia.

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