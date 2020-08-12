Homem é preso suspeito de abusar e sequestrar ex-esposa em São Mateus

Um homem foi preso após sequestrar e abusar sexualmente de sua ex-esposa em São Mateus Crédito: Reprodução/Polícia Civil

Um homem foi detido em Guriri, São Mateus , no Norte do Estado, após sequestrar sua ex-esposa nesta quarta-feira (12). De acordo com a Polícia Militar , a irmã da vítima relatou que estava conversando com ela ao telefone quando ouviu gritos do suspeito a obrigando a entrar em um veículo. A mulher alegou que seu ex-marido a levou para uma área deserta em Buritis, onde a forçou a manter relações sexuais com ele.

A Polícia Militar informou que logo após o ocorrido, buscas foram iniciadas para encontrar a vítima que estava em um veículo modelo Gol de cor branca. A polícia montou barreiras em pontos estratégicos da cidade e a irmã da vítima foi orientada a ir para a delegacia registrar um boletim de ocorrência.

Por volta das 15 horas, segundo a polícia, o veículo foi visto em uma rua do bairro Buritis. O homem tentou fugir, mas entrou em uma rua interditada, abandonou o carro e a vítima para tentar escapar a pé. Ele foi alcançado pelos agentes da Polícia Militar.

Um homem foi preso após sequestrar e abusar sexualmente de sua ex-esposa em São Mateus Crédito: Reprodução/Polícia Civil

A vítima relatou aos policiais que foi levada pelo ex-marido, que não aceita o fim do relacionamento e de quem possui medida protetiva, para um local deserto de Buritis, onde foi obrigada a manter relações sexuais com ele. Ela relatou que passou a sofrer ameaças do homem que exigia saber onde estava a filha do casal, de seis anos, para que ele a pegasse também e fossem para o Rio de Janeiro, onde, segundo informações da PM, viviam, na cidade de Macaé até cerca de três meses atrás.

A Polícia Militar também informou que a medida protetiva existia pois o homem havia tentado assassinar a ex-esposa quando ainda moravam em Macaé.