Linhares

Adolescente de 14 anos morre afogado em rio no ES ao pescar com o avô

O menino desapareceu após cair no rio na tarde deste domingo (9). O corpo do adolescente foi encontrado na manhã desta segunda-feira (10)

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 12:31

Redação de A Gazeta

O corpo do adolescente foi encontrado na manhã desta segunda-feira (10) e será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Leonardo Goliver
Um adolescente, de 14 anos, desapareceu após cair no Rio Ipiranga, no momento em que pescava com o avô, na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. O registro aconteceu por volta das 16h15 deste domingo (9), mas o corpo do menino só foi encontrado na manhã desta segunda-feira (10).
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os militares foram ao local para auxiliar no resgate e iniciar as buscas na água para tentar encontrar o adolescente.
Em contato com o avô da vítima, o mesmo informou para os bombeiros que os dois estavam pescando, quando o adolescente caiu no rio, próximo à Ponte de Barra Seca e desapareceu.

As equipes iniciaram as buscas, no entanto, com o anoitecer, os trabalhos precisaram ser interrompidos. Já na manhã desta segunda-feira (10), uma equipe de mergulhadores seguiu para o local onde a vítima desapareceu. Por volta das 11h, os profissionais conseguiram localizar o corpo do adolescente.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

