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Barra de São Francisco

Incêndio atinge cerca de 10 mil metros quadrados de vegetação no ES

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os profissionais levaram cerca de três horas para conter as chamas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 10:25

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 10:25

Incêndio atinge cerca de 10 mil metros quadrados de vegetação em Barra de São Francisco
Segundo o Corpo de Bombeiros, foram necessárias cerca de três horas para controlar o incêndio Crédito: Divulgação
Um incêndio em área de vegetação perto de um loteamento, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite deste domingo (9). A preocupação era evitar que as chamas atingissem uma área de mata perto do local.
Os Bombeiros levaram cerca de três horas para conter as chamas que, segundo os profissionais, atingiram uma área de 10 mil metros quadrados, o equivalente a um campo de futebol.
Incêndio atinge cerca de 10 mil metros quadrados de vegetação em Barra de São Francisco
Cerca de 10 mil metros quadrados de vegetação foram atingidas pelas chamas Crédito: Divulgação
No ano passado, outro incêndio parecido atingiu a área de mata. No entanto, na ocorrência deste domingo (9), o fogo foi controlado e não chegou até a área preservada.
Com informações de Alessandro Bachetti, da TV Gazeta Noroeste

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