Incêndio atinge cerca de 10 mil metros quadrados de vegetação no ES

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram necessárias cerca de três horas para controlar o incêndio Crédito: Divulgação

Os Bombeiros levaram cerca de três horas para conter as chamas que, segundo os profissionais, atingiram uma área de 10 mil metros quadrados, o equivalente a um campo de futebol.

Cerca de 10 mil metros quadrados de vegetação foram atingidas pelas chamas Crédito: Divulgação

No ano passado, outro incêndio parecido atingiu a área de mata. No entanto, na ocorrência deste domingo (9), o fogo foi controlado e não chegou até a área preservada.