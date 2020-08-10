Incêndio atinge cerca de 10 mil metros quadrados de vegetação no ES

Um incêndio em área de vegetação perto de um loteamento, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite deste domingo (9). A preocupação era evitar que as chamas atingissem uma área de mata perto do local.
Os Bombeiros levaram cerca de três horas para conter as chamas que, segundo os profissionais, atingiram uma área de 10 mil metros quadrados, o equivalente a um campo de futebol.
No ano passado, outro incêndio parecido atingiu a área de mata. No entanto, na ocorrência deste domingo (9), o fogo foi controlado e não chegou até a área preservada.
Com informações de Alessandro Bachetti, da TV Gazeta Noroeste