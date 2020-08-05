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Norte do ES

Baleia é encontrada morta na praia de Guriri, em São Mateus

Nesta terça-feira (4), a carcaça de outra baleia também foi encontrada na praia de Degredo, no município de Linhares, no Norte do Espírito Santo

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 12:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 12:09
Baleia é encontrada morta na praia de Guriri, em São Mateus
O animal foi encontrado morto areia da praia de Guriri, em São Mateus, no Norte do Estado Crédito: Divulgação
Uma baleia foi encontrada morta na faixa de areia da praia de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O registro foi feito na manhã desta quarta-feira (5). O animal encalhou na orla norte, nas proximidades do Projeto Tamar e não resistiu.
De acordo com o secretário de Meio Ambiente de São Mateus, Antonio Ricardo Cassa Louzada, a suspeita é de que o animal tenha encalhado na areia da praia durante a madrugada. Segundo ele, veterinários que atuam no local informaram que, possivelmente, a baleia já estava debilitada, o que pode ter contribuído para a morte.
Os profissionais do Instituto Baleia Jubarte estão no local e realizam os exames de necropsia. Logo depois, o animal será enterrado em um local apropriado. A Secretaria de Meio Ambiente de São Mateus acompanha os trabalhos.

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A empresa "CTA - Serviços em Meio Ambiente", que é a responsável técnica pelo Programa de Monitoramento de Praias das Bacias de Campo e Espírito Santo também está atuando no local.
Segundo a empresa, nesse período é comum encontrar animais encalhados em praias capixabas. "Estamos no meio da temporada reprodutiva das baleias jubarte. Nos meses de junho a novembro, elas migram para costa brasileira para se reproduzirem e dar à luz aos filhotes. Neste período é comum o encalhe destes animais", informou.
Baleia é encontrada morta na praia de Guriri, em São Mateus
O local foi isolado e veterinários realizam exame de necropsia, que vai apontar as causas da morte Crédito: Divulgação
A empresa reforçou ainda que caso a população encontre um animal encalhado na praia (mamíferos, tartarugas e aves marinhas), vivo ou morto, acione a Central de Emergências da Petrobras através dos números 0800 039 5005 (ES) e 0800 026 2828 (RJ) e uma equipe especializada será direcionada para o atendimento da ocorrência.

LINHARES

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente de Linhares, também no Norte do Estado, a carcaça de uma baleia foi encontrada no final da tarde desta terça-feira (4). O animal foi localizado pela empresa responsável pelo monitoramento do balneário.
A retirada do animal da praia será feita nesta quarta-feira (5), por servidores da Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Linhares. O processo acontece após o Município ser acionado pelos órgãos ambientais responsáveis.
Carcaça de baleia é encontrada Pontal do Ipiranga, litoral de Linhares
Carcaça de baleia é encontrada Pontal do Ipiranga, litoral de Linhares Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução
No último dia 31 de julho, a carcaça de outra baleia foi identificada na areia da praia de Pontal do Ipiranga, também em Linhares. Na ocasião, o Instituto Baleia Jubarte informou que devido ao avançado estado de decomposição da baleia, não foi possível identificar a espécie.

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Além de Linhares e São Mateus, outras baleias foram encontradas mortas em praias do Espírito Santo. Os registros foram feitos em Guarapari e Serra, na Grande Vitória.

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