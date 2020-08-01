Filhote de baleia jubarte é encontrado morto na Serra

Um filhote de baleia jubarte foi encontrado morto na tarde deste sábado (1°) encalhado em região de pedras próximo à Praia Mole, Carapebus, na Serra. O animal, de cerca de 3,5 metros, só será retirado do local neste domingo (2), já que à noite não é possível realizar esse tipo de trabalho e fazer a necropsia.
Segundo o ambientalista Lupércio Barbosa, que é também presidente do Instituto Orca, esse tipo de episódio é comum quando há frente fria porque o mar fica mais agitado. O mar fica mexido e o filhote se perde da mãe. Como eles são totalmente dependentes, acabam não sobrevivendo, fala.
Os exames de necropsia do animal vão dizer se ele já encalhou morto ou se morreu após chegar ao local em que foi encontrado.
BALEIA MORTA EM GUARAPARI
Ainda na noite deste sábado (1°), as equipes do Instituto Orca estavam em Guarapari, onde uma baleia de cerca de 12 metros foi encontrada morta nesta manhã. Os trabalhos de resgate da carcaça do animal vão ter que continuar neste domingo (2) e, só depois disso, é que os agentes vão até a praia da Serra para fazer o mesmo procedimento com o filhote.
Teremos o apoio de equipes da prefeitura, porque ainda não sabemos se vamos conseguir entrar com máquinas no local, que é cercado por vegetação e pedras. Mas como é um filhote pequeno, pode ser que ele possa ser arrastado de lá. Agora à noite não tem como fazer e é um risco até para a gente se expor lá no local, finaliza.