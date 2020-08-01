Filhote de baleia jubarte é encontrado morto na Serra

Segundo o ambientalista Lupércio Barbosa, que é também presidente do Instituto Orca, esse tipo de episódio é comum quando há frente fria porque o mar fica mais agitado. O mar fica mexido e o filhote se perde da mãe. Como eles são totalmente dependentes, acabam não sobrevivendo, fala.

Os exames de necropsia do animal vão dizer se ele já encalhou morto ou se morreu após chegar ao local em que foi encontrado.

Teremos o apoio de equipes da prefeitura, porque ainda não sabemos se vamos conseguir entrar com máquinas no local, que é cercado por vegetação e pedras. Mas como é um filhote pequeno, pode ser que ele possa ser arrastado de lá. Agora à noite não tem como fazer e é um risco até para a gente se expor lá no local, finaliza.