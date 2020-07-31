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Litoral Norte do ES

Carcaça de baleia é encontrada em praia de Linhares

Devido ao avançado estado de decomposição da baleia, não foi possível identificar a espécie; equipe da prefeitura esteve no local para enterrar a carcaça

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 17:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 17:30
Carcaça de baleia é encontrada Pontal do Ipiranga, litoral de Linhares
Carcaça de baleia é encontrada Pontal do Ipiranga, litoral de Linhares Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução
Uma carcaça de baleia foi encontrada na faixa de areia da praia de Pontal do Ipiranga, litoral de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Na manhã desta sexta-feira (31), uma equipe da prefeitura esteve no local para enterrar os restos do corpo do animal.
Segundo o Instituto Baleia Jubarte, a empresa que faz o monitoramento da praia registrou o encontro no início desta semana. Devido ao avançado estado de decomposição da baleia, não foi possível identificar a espécie.

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O instituto informou que, no ano passado, foram registrados nove encalhes de baleias em todo o litoral capixaba. Em 2020, ainda não foi confirmado nenhum encalhe.
*Com informações da TV Gazeta Norte 

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