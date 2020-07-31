Carcaça de baleia é encontrada em praia de Linhares

Uma carcaça de baleia foi encontrada na faixa de areia da praia de Pontal do Ipiranga, litoral de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Na manhã desta sexta-feira (31), uma equipe da prefeitura esteve no local para enterrar os restos do corpo do animal.
Segundo o Instituto Baleia Jubarte, a empresa que faz o monitoramento da praia registrou o encontro no início desta semana. Devido ao avançado estado de decomposição da baleia, não foi possível identificar a espécie.
O instituto informou que, no ano passado, foram registrados nove encalhes de baleias em todo o litoral capixaba. Em 2020, ainda não foi confirmado nenhum encalhe.
*Com informações da TV Gazeta Norte