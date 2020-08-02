Baleias mortas no litoral da Grande Vitória são removidas

Baleia jubarte é encontrada morta na Pedra do Siribeira, em Guarapari Crédito: Instituto Orca/Divulgação

As duas baleias jubartes que foram encontradas mortas no litoral da Grande Vitória , no sábado (1º), tiveram suas carcaças retiradas neste domingo (02). Em Guarapari, informou a prefeitura, a ação de remoção da baleia encontrada morta na Pedra da Siribeira , área localizada entre a Praia das Castanheiras e a Praia da Areia Preta, foi concluída com sucesso durante a manhã.

A retirada contou com o auxílio de profissionais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, Secretaria de Obras, Salvamento Marítimo, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Instituto Orca e Samarco.

A prefeitura disse que, conforme orientação do Instituto Orca, a baleia foi rebocada para alto-mar, com o objetivo de cumprir com seu papel biológico, servindo de alimento para outras espécies.

Filhote de baleia jubarte é encontrado morto na Serra Crédito: Anderson Muniz

RETIRADA DE FILHOTE

No município da Serra, o filhote de baleia jubarte também encontrado morto, na tarde de sábado (1º), na região de pedras próximo à Praia Mole, em Carapebus, também teve sua carcaça retirada.

Cerca de 10 pessoas, entre profissionais da prefeitura e do Instituto Orca, atuaram na remoção do animal. "O trabalho começou às 8h e terminou por volta de meio-dia", destacou a prefeitura.