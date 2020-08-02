Baleias mortas no litoral da Grande Vitória são removidas

As duas baleias jubartes que foram encontradas mortas no litoral da Grande Vitória, no sábado (1º), tiveram suas carcaças retiradas neste domingo (02). Em Guarapari, informou a prefeitura, a ação de remoção da baleia encontrada morta na Pedra da Siribeira, área localizada entre a Praia das Castanheiras e a Praia da Areia Preta, foi concluída com sucesso durante a manhã.
A retirada contou com o auxílio de profissionais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, Secretaria de Obras, Salvamento Marítimo, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Instituto Orca e Samarco.
A prefeitura disse que, conforme orientação do Instituto Orca, a baleia foi rebocada para alto-mar, com o objetivo de cumprir com seu papel biológico, servindo de alimento para outras espécies.
RETIRADA DE FILHOTE
No município da Serra, o filhote de baleia jubarte também encontrado morto, na tarde de sábado (1º), na região de pedras próximo à Praia Mole, em Carapebus, também teve sua carcaça retirada.
Cerca de 10 pessoas, entre profissionais da prefeitura e do Instituto Orca, atuaram na remoção do animal. "O trabalho começou às 8h e terminou por volta de meio-dia", destacou a prefeitura.
Segundo o ambientalista Lupércio Barbosa, que é também presidente do Instituto Orca, esse tipo de episódio é comum quando há frente fria porque o mar fica mais agitado. "O mar fica mexido e o filhote se perde da mãe. Como eles são totalmente dependentes, acabam não sobrevivendo", explicou à reportagem de A Gazeta no sábado (1º).