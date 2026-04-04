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Aprenda a fazer creme gelado de abacaxi para a sobremesa

Receita fácil e refrescante é uma sugestão do HZ para finalizar sua refeição de fim de semana
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 04 de Abril de 2026 às 08:00

Creme gelado de abacaxi
Creme gelado de abacaxi Crédito: Marca Piracanjuba
O abacaxi é uma das frutas mais versáteis da culinária, brilhando tanto em receitas salgadas quanto doces. Mas é na confeitaria que ele rouba a cena, dando origem a preparações simples e cheias de sabor, como o creme gelado sugerido por HZ para o seu fim de semana. 
Para fazer essa sobremesa leve e refrescante, você vai precisar de poucos ingredientes, e todos são bastante acessíveis. Confira as quantidades na lista abaixo! 

Creme gelado de abacaxi

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
  • Ingredientes:
  • 1 caixinha (200g) de creme de leite que bate chantili (gelado)
  • 2 colheres (sopa) de açúcar
  • 4 fatias de abacaxi cortados em cubos pequenos
  • 1 ramo de folhas de hortelã picadas
  • 12 biscoitos champanhe
  • 1 xícara (chá) de leite integral
  • Modo de preparo:
  1. Em uma batedeira, bata o creme de leite e o açúcar, conforme as instruções da embalagem. Dica: se quiser um creme mais firme, adicione ¼ de um pacotinho de gelatina sem sabor ao creme batido, seguindo suas instruções.
  2. Separe metade do chantili e misture delicadamente aos abacaxis picados e às folhas de hortelã.
  3. Umedeça os biscoitos no leite integral.
  4. Monte as sobremesas em copos, colocando no fundo uma camada de biscoitos umedecidos, uma camada de creme de chantili com abacaxi e finalize com chantili puro (se preferir, utilize um bico de confeitar para essa finalização.
  5. Decore com folhas de hortelã e espete um biscoito champanhe em cada copo.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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