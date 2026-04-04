Aprenda a fazer creme gelado de abacaxi para a sobremesa

O abacaxi é uma das frutas mais versáteis da culinária, brilhando tanto em receitas salgadas quanto doces. Mas é na confeitaria que ele rouba a cena, dando origem a preparações simples e cheias de sabor, como o creme gelado sugerido por HZ para o seu fim de semana.
Para fazer essa sobremesa leve e refrescante, você vai precisar de poucos ingredientes, e todos são bastante acessíveis. Confira as quantidades na lista abaixo!
Creme gelado de abacaxi
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
- Ingredientes:
- 1 caixinha (200g) de creme de leite que bate chantili (gelado)
- 2 colheres (sopa) de açúcar
- 4 fatias de abacaxi cortados em cubos pequenos
- 1 ramo de folhas de hortelã picadas
- 12 biscoitos champanhe
- 1 xícara (chá) de leite integral
- Modo de preparo:
- Em uma batedeira, bata o creme de leite e o açúcar, conforme as instruções da embalagem. Dica: se quiser um creme mais firme, adicione ¼ de um pacotinho de gelatina sem sabor ao creme batido, seguindo suas instruções.
- Separe metade do chantili e misture delicadamente aos abacaxis picados e às folhas de hortelã.
- Umedeça os biscoitos no leite integral.
- Monte as sobremesas em copos, colocando no fundo uma camada de biscoitos umedecidos, uma camada de creme de chantili com abacaxi e finalize com chantili puro (se preferir, utilize um bico de confeitar para essa finalização.
- Decore com folhas de hortelã e espete um biscoito champanhe em cada copo.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.