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Briga

Adolescente fica gravemente ferido após confusão em bar em Cariacica

O garoto foi ferido com uma garrafa de vidro depois de brigar com um homem de 29 anos, que foi detido e levado para a delegacia. Ainda não se sabe o que motivou a briga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 08:03

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 08:03

Delegacia de Cobilândia onde está funcionando o plantão de Cariacica
Delegacia de Cobilândia onde está funcionando o plantão de Cariacica Crédito: Vitor Jubini
Um adolescente, de 15 anos, ficou gravemente ferido depois de uma confusão em um bar de Cariacica, na noite desta quinta-feira (13). O garoto foi ferido com uma garrafa de vidro depois de brigar com um homem de 29 anos. Ainda não se sabe o que motivou a briga.
O homem de 29 anos foi preso e levado para a Delegacia Regional de Cariacica. À polícia, ele contou que o adolescente o esfaqueou no braço e, para se defender, ele quebrou uma garrafa de cerveja e partiu para cima do garoto. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o bar onde ocorreu a briga não deveria estar aberto.
O adolescente ficou com vários ferimentos nos braços, nas pernas e no pescoço. Ele foi levado para o Pronto-Atendimento de Alto Lage, e depois transferido para o Hospital Infantil de Vila Velha.
Parentes do garoto contaram para a polícia que o estado de saúde dele é grave e que o adolescente precisou de duas bolsas de transfusão de sangue.

HOMEM FOI PRESO EM CASA

Depois de agredir o adolescente, o homem de 29 anos foi para casa. Quando a polícia chegou ao bar, apenas o garoto de 15 anos estava no local. O homem foi preso em casa, que fica próximo ao local da confusão. Segundo a TV Gazeta,  na manhã desta sexta-feira (14) a ocorrência ainda estava em andamento e o homem ainda não havia autuado pelo delegado.
Com informações da TV Gazeta

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