Adolescente fica gravemente ferido após confusão em bar em Cariacica

Delegacia de Cobilândia onde está funcionando o plantão de Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Um adolescente, de 15 anos, ficou gravemente ferido depois de uma confusão em um bar de Cariacica , na noite desta quinta-feira (13). O garoto foi ferido com uma garrafa de vidro depois de brigar com um homem de 29 anos. Ainda não se sabe o que motivou a briga.

O homem de 29 anos foi preso e levado para a Delegacia Regional de Cariacica. À polícia, ele contou que o adolescente o esfaqueou no braço e, para se defender, ele quebrou uma garrafa de cerveja e partiu para cima do garoto. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o bar onde ocorreu a briga não deveria estar aberto.

O adolescente ficou com vários ferimentos nos braços, nas pernas e no pescoço. Ele foi levado para o Pronto-Atendimento de Alto Lage, e depois transferido para o Hospital Infantil de Vila Velha.

Parentes do garoto contaram para a polícia que o estado de saúde dele é grave e que o adolescente precisou de duas bolsas de transfusão de sangue.

HOMEM FOI PRESO EM CASA

Depois de agredir o adolescente, o homem de 29 anos foi para casa. Quando a polícia chegou ao bar, apenas o garoto de 15 anos estava no local. O homem foi preso em casa, que fica próximo ao local da confusão. Segundo a TV Gazeta, na manhã desta sexta-feira (14) a ocorrência ainda estava em andamento e o homem ainda não havia autuado pelo delegado.