Polícia Militar apreende espingarda e submetralhadora na Serra

A Polícia Militar apreendeu armas e munições durante patrulhamento no bairro Jardim Atlântico, na Serra, nesta quinta-feira (13). De acordo com a polícia, agentes viram um carro com restrição de furto e roubo em uma garagem no bairro e, ao realizarem as buscas no local, encontraram os materiais. Ninguém foi detido.
Durante as buscas, foram localizadas uma espingarda calibre .12mm e uma submetralhadora de fabricação artesanal calibre .380mm, além de 40 munições calibre .380mm, cinco munições calibre .38mm, seis munições calibre .12mm.
Além das armas, foram apreendidos um relógio, uma balança de precisão e uma touca ninja. Todo o material foi levado para a Delegacia Regional da Serra.