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Jardim Atlântico

Polícia Militar apreende espingarda e submetralhadora na Serra

De acordo com a PM, agentes realizavam patrulhamento quando viram um carro com restrição de furto e roubo em uma garagem; durante as buscas, armas e munições foram encontradas

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 18:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 18:14
A imagem mostra as armas e munições apreendidas dispostas em cima do capô de uma viatura da Polícia Militar
Armas foram encontradas dentro de um carro na Serra nesta quinta-feira (13) Crédito: Reprodução/PMES
A Polícia Militar apreendeu armas e munições durante patrulhamento no bairro Jardim Atlântico, na Serra, nesta quinta-feira (13). De acordo com a polícia, agentes viram um carro com restrição de furto e roubo em uma garagem no bairro e, ao realizarem as buscas no local, encontraram os materiais. Ninguém foi detido.
Durante as buscas, foram localizadas uma espingarda calibre .12mm e uma submetralhadora de fabricação artesanal calibre .380mm, além de 40 munições calibre .380mm, cinco munições calibre .38mm, seis munições calibre .12mm.
Além das armas, foram apreendidos um relógio, uma balança de precisão e uma touca ninja. Todo o material foi levado para a Delegacia Regional da Serra.

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