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Nasce primeiro filho de Marcos Veras e Rosanne Mulholland

O menino nasceu no domingo, mas casal publicou foto nesta segunda nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 16:15

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 16:15

O ator Marcos Veras e Rosanne Mulholland posam com Davi
O ator Marcos Veras e Rosanne Mulholland posam com Davi Crédito: Instagram/@fotografiathaisgalardi
O pequeno Davi, filho do ator Marcos Veras com Rosanne Mulholland nasceu no domingo, 9, Dia dos Pais. O casal publicou algumas fotos do momento pós-parto nas redes sociais na segunda-feira, 10.
"Dia dos Pais , às 23h29, nasceu Davi! Meu amor Rosanne foi tão serena e forte. Eu estou explodindo de amor. Voltamos a qualquer momento, talvez quando eu parar de me emocionar enquanto escrevo", disse Marcos na legenda das fotos que postou no Instagram.
Rosanne também fez uma homenagem ao filho nas redes sociais. "Não fiz post de dia dos pais esse ano. Não deu. Meu filho resolveu chegar nesse mundão já fazendo a homenagem mais linda que o pai poderia receber. E ainda é a cara dele! E eu to louca de amor", escreveu.

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Familiares e amigos parabenizaram o casal pela chegada de Davi. "Parabéns, meu amigo", disse Bruno Gagliasso.
Giovanna Ewbank também comentou a publicação: "Ai, meu Deus! Parabéns, seus lindos! Já quero conhecer."

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