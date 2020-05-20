Zé Neto, da dupla com Cristiano, se torna pai de novo; nasce Angelina

O cantor Zé Neto, dupla com Cristiano, acaba de se tornar pai pela segunda vez. Nasceu nesta terça-feira (19) Angelina, sua primeira filha com Natália Toscano.
Nas redes sociais, publicou a primeira foto da pequena, que nasceu saudável. Ele também fez alguns vídeos emocionado em seu Stories. "E finalmente chega o dia dela. Seja bem-vinda à vida, meu amor. Angelina Toscano Martins", contou aos fãs.
Zé Neto e Natália estão juntos há 11 anos e são casados no civil desde 2016. Eles já são pais de José Filho, 2. O menino foi pajem na celebração religiosa. Foi durante a festa de casamento que o casal revelou o sexo do bebê.
Na última live de sua dupla, Zé Neto mudou o visual. Ele finalmente teve a barba retirada, mas decidiu ir além: deixou o colega raspar seu cabelo.
Frente ao fracasso de Cristiano em cumprir a missão, um especialista continuou o serviço mas, no fim das contas, era Zé Neto que estava raspando a própria cabeça. "O queixo sumiu e meu nariz triplicou de tamanho", brincou.