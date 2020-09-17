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Polêmica!

'A Fazenda 12': Biel diz que não superou Duda Castro: 'Gosto dela'

Biel disse que ainda estava com Duda Castro até dezembro do ano passado e que tenta enxergar a ex em todas as meninas com que se relaciona

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 08:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 08:26
"A Fazenda 12": o peão Biel sorri na casa do reality da Record Crédito: Record TV/Reprodução
Biel não superou o fim do casamento com Duda Castro, segundo ele mesmo revelou em "A Fazenda 12". Apesar da relação conturbada e polêmica dos dois, o peão disse que sente falta da modelo. 
"Procuro ela em todas as meninas que eu vejo. Estávamos juntos até dezembro do ano passado", disse. 
Biel e Duda terminaram o relacionamento sob acusações mútuas de agressão, quando os dois moravam nos Estados Unidos. 

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Na madrugada desta quinta (17), após as declarações de Biel, Duda publicou nas redes sociais: "O abuso mental a distância já não funciona mais".

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