'A Fazenda 12': Biel diz que não superou Duda Castro: 'Gosto dela'

Biel não superou o fim do casamento com Duda Castro, segundo ele mesmo revelou em "A Fazenda 12". Apesar da relação conturbada e polêmica dos dois, o peão disse que sente falta da modelo.
"Procuro ela em todas as meninas que eu vejo. Estávamos juntos até dezembro do ano passado", disse.
Biel e Duda terminaram o relacionamento sob acusações mútuas de agressão, quando os dois moravam nos Estados Unidos.
Na madrugada desta quinta (17), após as declarações de Biel, Duda publicou nas redes sociais: "O abuso mental a distância já não funciona mais".