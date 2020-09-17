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Dudu Braga

Filho de Roberto Carlos enfrenta novo câncer: 'Meu pai ficou arrasado'

Dudu Braga, de 51 anos, iniciou novo processo de quimioterapia no Albert Einsten, em São Paulo

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 08:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 08:09
O cantor Roberto Carlos e seu filho Dudu Braga
O cantor Roberto Carlos e seu filho Dudu Braga Crédito: Reprodução/Instagram
Dudu Braga, de 51 anos, comemorou o fim de sua segunda luta contra o câncer em dezembro de 2019, mas agora inicia sua terceira jornada contra a doença. O produtor musical que é filho do cantor Roberto Carlos, de 79 anos, foi diagnosticado com novos tumores no peritônio no último dia 11. Ele iniciou o processo de quimioterapia no Albert Einsten, em São Paulo. 
"Meu pai ficou arrasado. Eu também, na verdade", disse ele, em live do Instagram ao lado da esposa, Valeska Braga. 
"Quando você tem um câncer, tem que esperar cinco anos para ver se está curado. Então, todo mês faço exames de sangue e a cada três meses faço um de imagem. Isso é absolutamente normal, e eu estou acostumado", continuou ele, que está confiante na terceira batalha. 
"Na semana passada, achei até que estava com Covid-19, porque estava meio resfriado. Tinha baixado um pouco minha resistência porque fez um friozinho na semana retrasada. Ele [o médico] disse: 'a gente captou aqui uma pequena captação embaixo do abdômen, perto do umbigo, do lado esquerdo: três pontinhos bem pequenininhos. São pontos milimétricos", completou o produtor, que começou a quimioterapia na última segunda (15). 

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"Como vocês podem ver, estou bem. Claro que, quando você recebe essa notícia, o mundo vem abaixo. Mas é aquela história: não adianta ficar se lamentando. Tem que ir para cima para resolver, e foi isso que a gente fez", finalizou. 

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