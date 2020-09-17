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Entenda a polêmica

DiCaprio, Katy Perry e Kardashian incentivam boicote a Instagram e Facebook

Famosos prometeram na internet não postar nada por 24 horas

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 07:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 07:39
A socialite e empresária Kim Kardashian
A socialite e empresária Kim Kardashian Crédito: Reprodução/Instagram @kimkardashian
Artistas como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Orlando Bloom, Katy Perry e Kim Kardashian congelaram suas redes sociais nesta quarta-feira (16) em protestos. Eles são contra grupos de ódio e de desinformação que espalham pela rede e que não seriam banidos da internet.
Eles alegam que o Facebook, que detém os direitos do Instagram, tem servido de plataforma de divulgação de discurso de ódio e de falsidades ditas por personalidades da política. Na visão deles, portanto, a rede falha ao não vetar certos tipos de conteúdos ofensivos e que incitariam a violência.
Assim, prometeram na internet não postar nada por 24 horas. Em uma mensagem de conteúdo semelhante compartilhada horas antes do protesto, os famosos contavam mais sobre o que aconteceria. "Adoro o fato de estar ligada diretamente a cada um de vocês através do Instagram e do Facebook, mas não posso ficar sentada e em silêncio enquanto estas plataformas continuam a permitir a propagação de ódio, propaganda e desinformação. A desinformação partilhada nas redes sociais tem um impacto real nas nossas eleições e mina a nossa democracia", diz.
As mensagens dividiram opiniões. Enquanto havia quem aderisse ao boicote e incentivasse que os artistas fizessem o mesmo, outros seguidores acharam uma atitude demagoga, já que os famosos ganham dinheiro nas redes sociais como quando vendem produtos em publicações pagas.

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Procurada, as assessorias do Facebook e do Instagram no Brasil não se pronunciaram até a publicação deste texto.

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