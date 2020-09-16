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'Foi um milagre', diz Maurício Manieri, após se recuperar de infarto

O cantor foi internado após sentir fortes dores no peito, no final de uma live

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 15:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 15:29
O cantor Mauricio Manieri
O cantor Mauricio Manieri Crédito: Instagram/mauriciomanieri
Depois de sofrer um infarto na sexta-feira, 11, e passar por um cateterismo na segunda-feira, 14, Maurício Manieri gravou um vídeo na noite da terça-feira, 15, para tranquilizar os fãs sobre o seu estado de saúde.
"Estou aqui para agradecer todas as mensagens que me mandaram nesse período tão difícil na minha vida. É momento muito dramático, mas as mensagens e os grupos de oração estão ajudando muito na minha recuperação", disse ele.
Maurício, 50 anos, começou a sentir fortes dores no peito, após se apresentar em uma live musical e precisou ser levado às pressas para o hospital. No vídeo compartilhado no Instagram do cantor, ele também agradeceu a Deus e à equipe médica.
"Foi um milagre que aconteceu, os médicos aqui do hospital foram fantásticos e só posso agradecer a Cristo por permitir que eu esteja vivo. É bom demais estar vivo para poder estar com vocês, meus amores. E, agora, de coração novo".

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Manieri foi o autor de diversos sucessos dos anos de 1990 ao emplacar hits como "Bem Querer", "Minha Menina", "Te Quero Tanto" e "Pensando Em Você". Além disso, ele também participou da 2ª temporada do reality show A Fazenda.

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