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Saúde

Mauricio Manieri sofre infarto e está na UTI após realizar procedimento de cateterismo

Assessoria afirma que cantor está na UTI após realizar procedimento de cateterismo

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 14:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 14:50
O cantor Mauricio Manieri
O cantor Mauricio Manieri Crédito: Instagram/mauriciomanieri
O músico Mauricio Manieri, 50, passou por um exame de cateterismo nesta segunda-feira (14) e segue em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital na Grande São Paulo. Ele sofreu um infarto na última sexta-feira (11).
A informação foi divulgada nesta tarde pelo programa Balanço Geral (Record) e confirmada pela assessoria do cantor à reportagem. Em nota oficial, a equipe de Manieri afirmou que o músico está em recuperação e seu quadro de saúde é estável.
"O procedimento foi bem-sucedido, o cantor passa bem e está na UTI para acompanhamento. Após sentir fortes dores no peito na última sexta-feira, depois da realização de uma live, o artista foi levado às pressas ao hospital, onde realizou vários exames. A família de Manieri agradece as mensagens e manifestações de carinho recebidas."

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Mauricio Manieri se tornou conhecido no final dos anos 1990 com seu primeiro CD chamado "A Noite Inteira", que incluí sucessos como "Bem Querer", "Te Quero Tanto", "Minha Menina", e "Pensando Em Você".
Além de ser conhecido pelo trabalho musical, o cantor já participou do reality show A Fazenda (Record). Ele marcou presença na 2ª temporada do programa (que atualmente está em sua 12º edição). Na competição, ele foi o sexto eliminado, após enfrentar uma roça com Karina Bacchi e Cacau Melo.
Ano passado, Maurício Manieri gravou seu DVD intitulado "Classics" e recebeu convidados de peso, como Daniel, Alexandre Pires, Chitãozinho e Xororó e Jon Secada. O repertório contou com grandes clássicos da música soul como "Easy" (Lionel Ritchie), "Never Gonna Give You Up" (Rick Astley) e "Classic" (Adrian Gruvitz).
Manieri é casado com Izabelle Stein desde 2008, com quem tem um filho.

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