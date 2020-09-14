Mauricio Manieri sofre infarto e está na UTI após realizar procedimento de cateterismo

O cantor Mauricio Manieri Crédito: Instagram/mauriciomanieri

O músico Mauricio Manieri, 50, passou por um exame de cateterismo nesta segunda-feira (14) e segue em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital na Grande São Paulo. Ele sofreu um infarto na última sexta-feira (11).

A informação foi divulgada nesta tarde pelo programa Balanço Geral (Record) e confirmada pela assessoria do cantor à reportagem. Em nota oficial, a equipe de Manieri afirmou que o músico está em recuperação e seu quadro de saúde é estável.

"O procedimento foi bem-sucedido, o cantor passa bem e está na UTI para acompanhamento. Após sentir fortes dores no peito na última sexta-feira, depois da realização de uma live, o artista foi levado às pressas ao hospital, onde realizou vários exames. A família de Manieri agradece as mensagens e manifestações de carinho recebidas."

Mauricio Manieri se tornou conhecido no final dos anos 1990 com seu primeiro CD chamado "A Noite Inteira", que incluí sucessos como "Bem Querer", "Te Quero Tanto", "Minha Menina", e "Pensando Em Você".

Além de ser conhecido pelo trabalho musical, o cantor já participou do reality show A Fazenda (Record). Ele marcou presença na 2ª temporada do programa (que atualmente está em sua 12º edição). Na competição, ele foi o sexto eliminado, após enfrentar uma roça com Karina Bacchi e Cacau Melo.

Ano passado, Maurício Manieri gravou seu DVD intitulado "Classics" e recebeu convidados de peso, como Daniel, Alexandre Pires, Chitãozinho e Xororó e Jon Secada. O repertório contou com grandes clássicos da música soul como "Easy" (Lionel Ritchie), "Never Gonna Give You Up" (Rick Astley) e "Classic" (Adrian Gruvitz).