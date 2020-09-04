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Em Vila Velha

Após infarto e cirurgia, ex-governador Vitor Buaiz tem alta de hospital

O ex-governador do Espírito Santo, de 77 anos, sentiu uma dor no peito, quando estava em Venda Nova do Imigrante, e em seguida foi operado

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 16:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 16:22
Ao centro, o ex-governador Vitor Buaiz, com o filho, Daniel Buaiz, e o médico cardiologista Diogo Barreto, no momento da alta hospitalar
Ao centro, o ex-governador Vitor Buaiz, com o filho Daniel Buaiz e o médico cardiologista Diogo Barreto, no momento da alta hospitalar Crédito: Arquivo pessoal
O ex-governador do Espírito Santo Vitor Buaiz teve alta na manhã desta sexta-feira (04), após ter sofrido um infarto e ter sido submetido a uma angioplastia. Foi inserido um stent, dispositivo colocado no interior da artéria para facilitar o fluxo de sangue. O infarto ocorreu na manhã da última quarta (2), quando ele estava em Venda Nova do Imigrante.
Após infarto e cirurgia, ex-governador Vitor Buaiz tem alta de hospital
Naquele dia, Buaiz, que tem 77 anos, sentiu uma dor no peito e recebeu um primeiro atendimento no município do interior do Estado. Ao passar por exames de eletrocardiograma e constatar o infarto, ele conseguiu ser transferido de helicóptero para o  Hospital Evangélico, em Vila Velha, onde fez a cirurgia. 
De acordo com o cardiologista que acompanhou, Diogo Barreto, a cirurgia ocorreu bem e Buaiz foi para casa, na manhã desta sexta, com familiares. Ele não ficará com sequelas, precisará apenas fazer um pequeno repouso, por 30 dias. 
"Quando ele chegou, a artéria estava fechada, era um caso considerado de alta gravidade. Infartos como esse têm o risco de óbito de 40% a 65% na primeira hora e de 80% nas primeiras 24h. Mas o atendimento foi rápido e foi possível abrir o vaso que estava ocluído (obstruído). O procedimento foi feito em 28 minutos. Ele também é muito saudável, pratica exercícios e caminhada com regularidade, tem uma alimentação regrada, o que também contribuiu", contou.

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