Ao centro, o ex-governador Vitor Buaiz, com o filho Daniel Buaiz e o médico cardiologista Diogo Barreto, no momento da alta hospitalar Crédito: Arquivo pessoal

O ex-governador do Espírito Santo Vitor Buaiz teve alta na manhã desta sexta-feira (04), após ter sofrido um infarto e ter sido submetido a uma angioplastia . Foi inserido um stent, dispositivo colocado no interior da artéria para facilitar o fluxo de sangue. O infarto ocorreu na manhã da última quarta (2), quando ele estava em Venda Nova do Imigrante.

Your browser does not support the audio element. Após infarto e cirurgia, ex-governador Vitor Buaiz tem alta de hospital

Naquele dia, Buaiz, que tem 77 anos, sentiu uma dor no peito e recebeu um primeiro atendimento no município do interior do Estado. Ao passar por exames de eletrocardiograma e constatar o infarto, ele conseguiu ser transferido de helicóptero para o Hospital Evangélico, em Vila Velha, onde fez a cirurgia.

De acordo com o cardiologista que acompanhou, Diogo Barreto, a cirurgia ocorreu bem e Buaiz foi para casa, na manhã desta sexta, com familiares. Ele não ficará com sequelas, precisará apenas fazer um pequeno repouso, por 30 dias.