O ex-governador do Espírito Santo Vitor Buaiz sofreu um infarto na manhã desta quarta-feira (2), em Venda Nova do Imigrante, região serrana do Estado. Ele foi atendido por uma equipe na cidade e transferido de helicóptero para a Grande Vitória, onde foi internado. Buaiz passa bem.
Ex-governador Vitor Buaiz sofre infarto e é internado em Vila Velha
De acordo com a equipe médica, o ex-governador sentiu um desconforto na região superior do abdômen. Ele recebeu atendimento inicial na região Serrana, onde tem cumprido isolamento social durante a pandemia. No local foi feito um eletrocardiograma, que confirmou o infarto.
Com o diagnóstico, Vitor Buaiz foi encaminhado de helicóptero para o Hospital Evangélico de Vila Velha. Ele passou por um exame de cateterismo, que identificou que uma das artérias estava fechada.
O procedimento de desobstrução foi realizado por meio de cirurgia e, segundo o hospital, ele passa bem e está em situação estável. A reportagem tentou falar com a família do ex-governador, mas até a publicação do texto não conseguiu contato.
Vitor Buaiz tem 77 anos, foi prefeito de Vitória e eleito governador do Estado pelo PT em 1994. Ele comandou o Espírito Santo entre 1995 e 1998.
CONFIRA A NOTA OFICIAL DO HOSPITAL EVANGÉLICO:
O paciente, de 77 anos, deu entrada no Hospital Evangélico de Vila Velha nesta manhã, após transferência hospitalar. Diante do diagnóstico de infarto, foi realizada uma intervenção cirúrgica (angioplastia) e o quadro de saúde é considerado estável.