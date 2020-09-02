Ex-governador Vitor Buaiz durante sessão solene no Tribunal de Justiça, em 2016 Crédito: Guilherme Ferrari

Your browser does not support the audio element. Ex-governador Vitor Buaiz sofre infarto e é internado em Vila Velha

De acordo com a equipe médica, o ex-governador sentiu um desconforto na região superior do abdômen. Ele recebeu atendimento inicial na região Serrana, onde tem cumprido isolamento social durante a pandemia. No local foi feito um eletrocardiograma, que confirmou o infarto.

Com o diagnóstico, Vitor Buaiz foi encaminhado de helicóptero para o Hospital Evangélico de Vila Velha. Ele passou por um exame de cateterismo, que identificou que uma das artérias estava fechada.

O procedimento de desobstrução foi realizado por meio de cirurgia e, segundo o hospital, ele passa bem e está em situação estável. A reportagem tentou falar com a família do ex-governador, mas até a publicação do texto não conseguiu contato.

Vitor Buaiz tem 77 anos, foi prefeito de Vitória e eleito governador do Estado pelo PT em 1994. Ele comandou o Espírito Santo entre 1995 e 1998.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DO HOSPITAL EVANGÉLICO: