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Situação estável

Ex-governador Vitor Buaiz sofre infarto e é internado em Vila Velha

Buaiz estava na região serrana e recebeu atendimento em Venda Nova do Imigrante. Logo depois foi transferido de helicóptero para a Grande Vitória

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 16:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 16:48
Ex-governador Vitor Buaiz acompanha sessão solene no Tribunal de Justiça, em 2016
Ex-governador Vitor Buaiz durante sessão solene no Tribunal de Justiça, em 2016 Crédito: Guilherme Ferrari
O ex-governador do Espírito Santo Vitor Buaiz sofreu um infarto na manhã desta quarta-feira (2), em Venda Nova do Imigrante, região serrana do Estado. Ele foi atendido por uma equipe na cidade e transferido de helicóptero para a Grande Vitória, onde foi internado. Buaiz passa bem. 
Ex-governador Vitor Buaiz sofre infarto e é internado em Vila Velha
De acordo com a equipe médica, o ex-governador sentiu um desconforto na região superior do abdômen. Ele recebeu atendimento inicial na região Serrana, onde tem cumprido isolamento social durante a pandemia. No local foi feito um eletrocardiograma, que confirmou o infarto.
Com o diagnóstico, Vitor Buaiz foi encaminhado de helicóptero para o Hospital Evangélico de Vila Velha. Ele passou por um exame de cateterismo, que identificou que uma das artérias estava fechada.
O procedimento de desobstrução foi realizado por meio de cirurgia e, segundo o hospital, ele passa bem e está em situação estável. A reportagem tentou falar com a família do ex-governador, mas até a publicação do texto não conseguiu contato.
Vitor Buaiz tem 77 anos, foi prefeito de Vitória e eleito governador do Estado pelo PT em 1994. Ele comandou o Espírito Santo entre 1995 e 1998. 

CONFIRA A NOTA OFICIAL DO HOSPITAL EVANGÉLICO:

O paciente, de 77 anos, deu entrada no Hospital Evangélico de Vila Velha nesta manhã, após transferência hospitalar. Diante do diagnóstico de infarto, foi realizada uma intervenção cirúrgica (angioplastia) e o quadro de saúde é considerado estável.

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