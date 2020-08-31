Há 4 anos: como eram o ES e o Brasil no dia do impeachment de Dilma

Êta mundo bom! (?)

Após 8 anos de mandato, Obama estava em seu último ano como presidente dos EUA. O então empresário Donald Trump, azarão dentro do partido Republicano, era considerado a grande surpresa daquela eleição, ao vencer as prévias dentro do partido.

Em 2016, a Câmara dos Deputados tinha como maior partido dentro da Casa o MDB, com 67 parlamentares; seguido do PT com, 60; e o PSDB, em terceiro lugar com 52 deputados. Já em 2020, o PT é o maior partido, com 53 membros; seguido do PSL, com 41; e do MDB, com 35.

Em 2016, o veterano Theodorico Ferraço (DEM) era o homem mais poderoso na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, presidindo a Casa em seu terceiro mandato consecutivo. Ele ficou no cargo até 2017, quando o parlamentar mais jovem daquela legislatura, Erick Musso (Republicanos), elegeu-se presidente pela primeira vez, em uma articulação do grupo mais próximo ao então governador Paulo Hartung.

Febre entre crianças, adolescentes e adultos, o aplicativo Pokemon Go lotava praças, parques e ruas no Estado e em todo o país, mobilizando multidões de treinadores para caçar seus pokemons. Na foto, jovens fazem churrasco em praça de Jardim da Penha enquanto jogam Pokemon.

A chegada do Uber a Vitória causava polêmica entre gestores públicos e taxistas. O aplicativo de transporte, novidade até então, se tornaria fonte de renda de desempregados e opção para passageiros. Além da mudança no setor, a nova forma de trabalho trouxe mudanças ao inaugurar no Estado novas relações trabalhistas.

Um mês antes da cassação de Dilma, os capixabas acordavam assustados com o desabamento da área de lazer de um condomínio de luxo em Vitória. O acidente causou a morte de um porteiro.

Paralelamente à crise política, o mês de agosto de 2016 também ficou marcado pelas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Em meio a desorganizações e suspeitas de superfaturamento em obras, os brasileiros vibravam com os atletas brasileiros brigando por medalhas.

O meme do momento era um desajeitado MC Bin Laden dançando o hit Tá tranquilo, tá favorável em um videoclipe na beira da praia. O passo de dança promovido por ele foi copiado por milhares de brasileiros em festas daquela época.

O impeachment de Dilma levou o mercado a reduzir a cotação do dólar, por acreditar que, com o país comandado por Michel Temer (MDB), reformas dariam novo ânimo à economia. Naquele mês, a moeda norte-americana estava avaliada em R$ 3,22. Atualmente, a cotação está em R$ 5,39.

No futebol, o Flamengo, com um trio de ataque formado por Paolo Guerreiro, Everton e Fernandinho  todos já fora do clube atualmente  empolgava os rubro-negros e assumia, em agosto, a liderança do Brasileirão. O campeonato foi vencido pelo Palmeiras. O Flamengo ficou em 3º lugar.

O Barcelona de 2016 marcou época, vencendo o campeonato espanhol, com o poderoso trio de ataque formado por Lionel Messi, Luis Suarez e Neymar. O brasileiro foi o primeiro a deixar a equipe, em 2017. Agora, quatro anos depois, Suarez e Messi também já estão de malas prontas para se mudar da Catalunha.

Após o sucesso de O Cavaleiro das Trevas, em 2012, o universo de Batman voltava aos cinemas em agosto de 2016 com Esquadrão Suicida, unindo Arlequina, Coringa e outros vilões do universo DC. O filme acabou sendo um fiasco e decepcionando fãs do gênero. No Rotten Tomatoes, um dos sites mais famosos do mundo em avaliação de filmes, a obra conta com apenas 27% dos tomates.

Este era o lugar onde os capixabas embarcavam para viagens aéreas em 2016. O novo aeroporto seria inaugurado apenas em março de 2018, pelo então presidente Michel Temer, no mesmo dia, aliás, que amigos do emedebista foram presos em uma operação sobre suspeitas no setor de portos.