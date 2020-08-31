Há 4 anos: como eram o ES e o Brasil no dia do impeachment de Dilma

Há exatos quatro anos o Senado votava o impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT), àquela altura já afastada do cargo, dando fim a 13 anos de governo petista no Brasil. Do plenário do Senado, a cassação do mandato da petista era comemorada pelo seu principal opositor nas eleições de 2014, Aécio Neves (PSDB) alvo da operação Lava Jato um ano depois daquela votação que era abraçado por aliados e via aumentar suas chances de se eleger nas próximas eleições.
O atual presidente, Jair Bolsonaro, ainda era deputado federal, filiado ao PSC, naquele 31 de agosto de 2016, considerado um político sem muita influência nas articulações do Legislativo. Ele só ganhou destaque naquele período porque meses antes, na votação do impeachment na Câmara, homenageou o ex-chefe do Doi-CODI Carlos Alberto Brilhante Ustra, acusado de torturar presos políticos durante a ditadura militar.
Quatro anos depois, a política mudou. Aécio cumpre um tímido mandato, agora, como deputado federal. Dilma, que chegou a disputar o Senado em 2018, deu espaço para outras lideranças no PT. Partidos se dissolveram, outros foram criados, uma onda conservadora mudou a configuração da Câmara e de assembleias legislativas de todo o país.
Também teve mudança em outros setores. Naquele ano, a empresa Uber estava chegando a Vitória e o uso de carros por aplicativo era visto com desconfiança por alguns. Na economia, com o dólar a R$ 3,22, brasileiros de classe média escolhiam viajar para o exterior nas férias.
Na cultura, os amantes dos filmes de super-heróis aguardavam ansiosos a estreia de Esquadrão Suicida, com os principais vilões do Universo DC. Nos campos de futebol, o mundo assistia ao trio MSN no Barcelona, formado por Lionel Messi, Luis Suares e Neymar.
A Gazeta montou uma lista do que acontecia no Espírito Santo e no mundo no dia em que o Senado cassou o mandato de Dilma Rousseff.
Êta mundo bom! (?)
Após 8 anos de mandato, Obama estava em seu último ano como presidente dos EUA. O então empresário Donald Trump, azarão dentro do partido Republicano, era considerado a grande surpresa daquela eleição, ao vencer as prévias dentro do partido.
Em 2016, a Câmara dos Deputados tinha como maior partido dentro da Casa o MDB, com 67 parlamentares; seguido do PT com, 60; e o PSDB, em terceiro lugar com 52 deputados. Já em 2020, o PT é o maior partido, com 53 membros; seguido do PSL, com 41; e do MDB, com 35.
Em 2016, o veterano Theodorico Ferraço (DEM) era o homem mais poderoso na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, presidindo a Casa em seu terceiro mandato consecutivo. Ele ficou no cargo até 2017, quando o parlamentar mais jovem daquela legislatura, Erick Musso (Republicanos), elegeu-se presidente pela primeira vez, em uma articulação do grupo mais próximo ao então governador Paulo Hartung.
Febre entre crianças, adolescentes e adultos, o aplicativo Pokemon Go lotava praças, parques e ruas no Estado e em todo o país, mobilizando multidões de treinadores para caçar seus pokemons. Na foto, jovens fazem churrasco em praça de Jardim da Penha enquanto jogam Pokemon.
A chegada do Uber a Vitória causava polêmica entre gestores públicos e taxistas. O aplicativo de transporte, novidade até então, se tornaria fonte de renda de desempregados e opção para passageiros. Além da mudança no setor, a nova forma de trabalho trouxe mudanças ao inaugurar no Estado novas relações trabalhistas.
Um mês antes da cassação de Dilma, os capixabas acordavam assustados com o desabamento da área de lazer de um condomínio de luxo em Vitória. O acidente causou a morte de um porteiro.
Paralelamente à crise política, o mês de agosto de 2016 também ficou marcado pelas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Em meio a desorganizações e suspeitas de superfaturamento em obras, os brasileiros vibravam com os atletas brasileiros brigando por medalhas.
O meme do momento era um desajeitado MC Bin Laden dançando o hit Tá tranquilo, tá favorável em um videoclipe na beira da praia. O passo de dança promovido por ele foi copiado por milhares de brasileiros em festas daquela época.
Uma notícia curiosa daquele ano, que até hoje volta a ser lembrada ocasionalmente nas redes sociais, refere-se a uma menina de 13 anos que acabou incendiando a própria casa ao tentar matar uma barata em Vila Velha.
O impeachment de Dilma levou o mercado a reduzir a cotação do dólar, por acreditar que, com o país comandado por Michel Temer (MDB), reformas dariam novo ânimo à economia. Naquele mês, a moeda norte-americana estava avaliada em R$ 3,22. Atualmente, a cotação está em R$ 5,39.
No futebol, o Flamengo, com um trio de ataque formado por Paolo Guerreiro, Everton e Fernandinho todos já fora do clube atualmente empolgava os rubro-negros e assumia, em agosto, a liderança do Brasileirão. O campeonato foi vencido pelo Palmeiras. O Flamengo ficou em 3º lugar.
O Barcelona de 2016 marcou época, vencendo o campeonato espanhol, com o poderoso trio de ataque formado por Lionel Messi, Luis Suarez e Neymar. O brasileiro foi o primeiro a deixar a equipe, em 2017. Agora, quatro anos depois, Suarez e Messi também já estão de malas prontas para se mudar da Catalunha.
Após o sucesso de O Cavaleiro das Trevas, em 2012, o universo de Batman voltava aos cinemas em agosto de 2016 com Esquadrão Suicida, unindo Arlequina, Coringa e outros vilões do universo DC. O filme acabou sendo um fiasco e decepcionando fãs do gênero. No Rotten Tomatoes, um dos sites mais famosos do mundo em avaliação de filmes, a obra conta com apenas 27% dos tomates.
Este era o lugar onde os capixabas embarcavam para viagens aéreas em 2016. O novo aeroporto seria inaugurado apenas em março de 2018, pelo então presidente Michel Temer, no mesmo dia, aliás, que amigos do emedebista foram presos em uma operação sobre suspeitas no setor de portos.
Reprisada atualmente, a novela Êta Mundo Bom era exibida naquela época, com capítulos inéditos.