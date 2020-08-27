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"Voto de cabresto"

De crítico a defensor do Bolsa Família: veja frases de Bolsonaro

Quando deputado, o presidente criticou o programa social do governo petista, classificando como 'voto de cabresto'. Agora, Bolsonaro quer ampliar benefício e imprimir sua marca. Veja frases

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 18:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 18:41
Lançamento da Pedra Presidente Jair Bolsonaro no lançamento da pedra fundamental para a duplicação da BR - 469 em Foz do Iguaçu
Presidente Jair Bolsonaro no lançamento da pedra fundamental para a duplicação da BR 469, em Foz do Iguaçu: da campanha à Presidência da República, o discurso mudou Crédito: Carolina Antunes/PR
Quando deputado federal, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) era um crítico feroz de programas sociais do governo petista. No Congresso, afirmou por diversas vezes que o Bolsa Família funcionava como um sistema de compra de votos e defendeu o fim do benefício. Isso até chegar à Presidência da República. Agora, surfando em uma onda de popularidade, o chefe do Planalto não só apoia a transferência de renda do governo federal para famílias, como quer ampliá-la e imprimir a sua marca com um novo nome: Renda Brasil.
O suposto interesse do presidente em assistência social não é novo. Na campanha eleitoral, ele já demonstrava uma certa preocupação com o risco que suas críticas aos benefícios poderiam causar. Mas as investidas na área social aumentaram durante a pandemia de Covid-19
A aprovação do eleitor, principalmente o de baixa renda, conquistada com o auxílio emergencial de R$ 600, serviu de combustível para o chefe do Executivo se apropriar de alguns projetos e mudar o tom que vinha adotando nos últimos anos. 
O Renda Brasil é uma proposta que está sendo preparada pelo governo para unificar o Bolsa Família e outros programas sociais e surge como um substituto do auxílio emergencial. Hoje, o auxílio emergencial de R$ 600 é pago a 64 milhões de brasileiros e o Bolsa Família, a 14 milhões de famílias.
O programa, contudo, enfrenta resistência da equipe econômica no Planalto. Para atender à ideia de Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, sugeriu cortar alguns benefícios, como abono salarial, salário-família, deduções de gastos com saúde e educação no Imposto de Renda. Bolsonaro, contudo, já disse que não pretende tirar os recursos de outros programas para custear o Renda Brasil. Na tarde desta quarta-feira (26), ele anunciou a suspensão do programa, até que seja melhor desenhado.
"A proposta como a equipe econômica apareceu para mim não vai ser encaminhada ao parlamento. Não posso tirar de pobre para dar a paupérrimo"
Jair Bolsonaro - Presidente
A declaração de Bolsonaro, feita durante visita a Ipatinga, em Minas Gerais, contradiz todo o seu histórico político de aversão ao Bolsa Família. Em ocasiões anteriores, ele criticou a transferência de dinheiro a pessoas de baixa renda e disse que o auxílio as impedia de trabalhar. Confira o que o presidente já falou sobre o programa social e a mudança no discurso ao longo dos anos: 

O QUE BOLSONARO JÁ DISSE

Foi na Câmara dos Deputados que o presidente Jair Bolsonaro, na época deputado, fez grande parte das críticas aos governos Lula e Dilma Rousseff e ao Bolsa Família. Em fevereiro de 2011, durante discurso, afirmou que era preciso colocar um ponto final no programa de assistência social que, segundo ele,  deixava pessoas acomodadas:
"É um projeto para tirar dinheiro de quem produz e dá-lo a quem se acomoda, para que use seu título de eleitor e mantenha quem está no poder. E nós devemos colocar, se não um ponto final, uma transição a projetos como o Bolsa Família"
Jair Bolsonaro - Em 2011, durante discurso na Câmara dos Deputados 
Em outro momento, subiu à tribuna e fez novas críticas: Cada vez mais, pobres coitados, ignorantes, ao receberem Bolsa Família, tornam-se eleitores de cabresto do PT", declarou o então deputado. E afirmou, durante um programa de TV, que o auxílio funcionava como um "voto de cabresto".
"A Bolsa Família é uma mentira, no Nordeste você não consegue uma pessoa para trabalhar na sua casa, porque se ela for trabalhar, você perde"
Jair Bolsonaro - Em 2011, em entrevista à Rede Record
Em 2015, também durante uma entrevista, disse que os beneficiários do Bolsa Família viviam às custas do governo e não produziam nada. O cara tem três, quatro, cinco, dez filhos e é problema do Estado. Ele já vai viver de Bolsa Família, vai fazer nada. Não produz bem nem serviço, não produz nada, não colabora com o PIB, não faz nada." Confira vídeo abaixo:
Já apontado como um dos candidatos à Presidência, em 2017, Bolsonaro ainda mantinha o tom das críticas. Em um evento em Barretos, naquele ano, disse que não ia agradar quem quer que seja para buscar voto, referindo-se à ampliação do auxílio. 
"Para ser candidato a presidente tem de falar que vai ampliar o Bolsa Família, então vote em outro candidato. Não vou partir para demagogia"
Jair Bolsonaro - Em 2017, na Festa do Peão, em Barretos

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MUDANÇA NA CAMPANHA 

A mudança no discurso começou a ser notada com a aproximação das eleições em 2018. Naquele ano, em diversas entrevistas, Bolsonaro defendeu o programa e disse que seria mantido caso ele fosse eleito presidente."É um programa que temos que manter e, por questões humanitárias, olhar com muito carinho", afirmou.
Ele chegou inclusive a adotar uma postura de combate a narrativas de que ele acabaria com o benefício social. Comigo, o programa será mantido. Vou deixar isso claro em um programa de governo. Quero combater essa fake news de que vou acabar com o programa. Vamos bater na questão das fraudes. Há cidades em que o benefício é dado irregularmente para cerca de um terço dos participantes, disse ao jornal O Globo.
A nova postura, em defesa do Bolsa Família, permaneceu depois de assumir a Presidência. Em abril de 2019, durante a Marcha dos Prefeitos em Brasília, Bolsonaro voltou a falar sobre o programa. "Nós somos defensores do Bolsa Família, afirmou. Dias depois, em um balanço de 100 dias do governo, anunciou a ampliação do Bolsa Família, com o pagamento da 13ª parcela do programa.

BOLSONARO JÁ SE PREPARA PARA 2022

Para cientistas políticos, Bolsonaro tenta surfar em programas sociais para aumentar a popularidade em redutos petistas, como o Nordeste. E assim conquistar o eleitorado para 2022.
"Ele já percebeu que esse dinheiro ajudou a impulsionar a sua popularidade entre os mais pobres. A campanha de 2022 já começou. Bolsonaro se apropriou de quase todos os discursos do PT e demais partidos de oposição"
Paulo Baía - Cientista político
Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e cientista político, Rodrigo Prando não vê, contudo, uma mudança de postura, mas de discurso. Segundo ele, o presidente, enquanto deputado, nunca foi liberal, ou seja, nunca foi defensor de menos gastos públicos e menos participação do Estado em determinadas atividades. "Sempre foi corporativista, intervencionista", afirma. Mas um crítico obstinado de projetos da oposição, especialmente do governo Lula e do PT. 
"O presidente atribuiu a Paulo Guedes a agenda econômica liberal, mas sem entender o que isso significa. Porque liberal mesmo ele nunca foi", disse.
"Quando a pandemia chegou e Bolsonaro percebeu o quanto o auxílio emergencial poderia melhor a imagem dele, ele rapidamente adaptou o discurso e agora Paulo Guedes foi jogado para escanteio "
Rodrigo Prando - Cientista Político
Para Prando, não há dúvidas que no pano de fundo do discurso de Bolsonaro há uma clara tentativa de permanecer no poder e aumentar o capital político em 2022. 
Ele não abandonou só a crítica ao Bolsa Família, mas vários outros discursos como o combate à corrupção, à velha política do Centrão, o Ministério técnico que ele prometeu construir, mas viu diluído com a saída de ministros. Bolsonaro não tem nenhum compromisso a não ser com sua própria manutenção no poder, declarou. 

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