De crítico a defensor do Bolsa Família: veja frases de Bolsonaro

Presidente Jair Bolsonaro no lançamento da pedra fundamental para a duplicação da BR 469, em Foz do Iguaçu: da campanha à Presidência da República, o discurso mudou Crédito: Carolina Antunes/PR

Quando deputado federal, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) era um crítico feroz de programas sociais do governo petista. No Congresso, afirmou por diversas vezes que o Bolsa Família funcionava como um sistema de compra de votos e defendeu o fim do benefício. Isso até chegar à Presidência da República. Agora, surfando em uma onda de popularidade, o chefe do Planalto não só apoia a transferência de renda do governo federal para famílias, como quer ampliá-la e imprimir a sua marca com um novo nome: Renda Brasil

O suposto interesse do presidente em assistência social não é novo. Na campanha eleitoral, ele já demonstrava uma certa preocupação com o risco que suas críticas aos benefícios poderiam causar. Mas as investidas na área social aumentaram durante a pandemia de Covid-19

O Renda Brasil é uma proposta que está sendo preparada pelo governo para unificar o Bolsa Família e outros programas sociais e surge como um substituto do auxílio emergencial. Hoje, o auxílio emergencial de R$ 600 é pago a 64 milhões de brasileiros e o Bolsa Família, a 14 milhões de famílias.

"A proposta como a equipe econômica apareceu para mim não vai ser encaminhada ao parlamento. Não posso tirar de pobre para dar a paupérrimo" Jair Bolsonaro - Presidente

A declaração de Bolsonaro, feita durante visita a Ipatinga, em Minas Gerais , contradiz todo o seu histórico político de aversão ao Bolsa Família. Em ocasiões anteriores, ele criticou a transferência de dinheiro a pessoas de baixa renda e disse que o auxílio as impedia de trabalhar. Confira o que o presidente já falou sobre o programa social e a mudança no discurso ao longo dos anos:

O QUE BOLSONARO JÁ DISSE

Foi na Câmara dos Deputados que o presidente Jair Bolsonaro, na época deputado, fez grande parte das críticas aos governos Lula e Dilma Rousseff e ao Bolsa Família. Em fevereiro de 2011, durante discurso, afirmou que era preciso colocar um ponto final no programa de assistência social que, segundo ele, deixava pessoas acomodadas:

"É um projeto para tirar dinheiro de quem produz e dá-lo a quem se acomoda, para que use seu título de eleitor e mantenha quem está no poder. E nós devemos colocar, se não um ponto final, uma transição a projetos como o Bolsa Família" Jair Bolsonaro - Em 2011, durante discurso na Câmara dos Deputados

Em outro momento, subiu à tribuna e fez novas críticas: Cada vez mais, pobres coitados, ignorantes, ao receberem Bolsa Família, tornam-se eleitores de cabresto do PT", declarou o então deputado. E afirmou, durante um programa de TV, que o auxílio funcionava como um "voto de cabresto".

"A Bolsa Família é uma mentira, no Nordeste você não consegue uma pessoa para trabalhar na sua casa, porque se ela for trabalhar, você perde" Jair Bolsonaro - Em 2011, em entrevista à Rede Record

Ahahahahah



Bolsonaro antes da presidência era outra pessoa, né? Hahaha



Bolsa-família era "voto de cabresto'!



Que coisa. Quanta mudança. Hahahah pic.twitter.com/N2wmc2bceZ — Elaine Chagas ????? (@e_chagasOficial) July 3, 2020

Em 2015, também durante uma entrevista, disse que os beneficiários do Bolsa Família viviam às custas do governo e não produziam nada. O cara tem três, quatro, cinco, dez filhos e é problema do Estado. Ele já vai viver de Bolsa Família, vai fazer nada. Não produz bem nem serviço, não produz nada, não colabora com o PIB, não faz nada." Confira vídeo abaixo:

Em maio de 2015, entrevistei o Presidente @jairbolsonaro. Revirando meus arquivos, achei esse trecho em que ele comenta sobre planejamento familiar e Bolsa Família - que o governo quer substituir pelo Renda Brasil, de olho nas eleições de 2022. pic.twitter.com/9oS0oU7XWK — Carlos Juliano Barros (@CarlosJulianoB2) August 26, 2020

Já apontado como um dos candidatos à Presidência, em 2017, Bolsonaro ainda mantinha o tom das críticas. Em um evento em Barretos, naquele ano, disse que não ia agradar quem quer que seja para buscar voto, referindo-se à ampliação do auxílio.

"Para ser candidato a presidente tem de falar que vai ampliar o Bolsa Família, então vote em outro candidato. Não vou partir para demagogia" Jair Bolsonaro - Em 2017, na Festa do Peão, em Barretos

MUDANÇA NA CAMPANHA

A mudança no discurso começou a ser notada com a aproximação das eleições em 2018. Naquele ano, em diversas entrevistas, Bolsonaro defendeu o programa e disse que seria mantido caso ele fosse eleito presidente."É um programa que temos que manter e, por questões humanitárias, olhar com muito carinho", afirmou.

Ele chegou inclusive a adotar uma postura de combate a narrativas de que ele acabaria com o benefício social. Comigo, o programa será mantido. Vou deixar isso claro em um programa de governo. Quero combater essa fake news de que vou acabar com o programa. Vamos bater na questão das fraudes. Há cidades em que o benefício é dado irregularmente para cerca de um terço dos participantes, disse ao jornal O Globo.

Uma das várias Fake News espalhadas contra mim na campanha era de que eu acabaria com o Bolsa Família. Nesta tarde, como presidente, assinei MP que cria o 13° do Bolsa Família, que será pago partir deste ano, com recursos oriundos do combate às fraudes no programa. Grande dia! ? — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 16, 2019

A nova postura, em defesa do Bolsa Família, permaneceu depois de assumir a Presidência. Em abril de 2019, durante a Marcha dos Prefeitos em Brasília, Bolsonaro voltou a falar sobre o programa. "Nós somos defensores do Bolsa Família, afirmou. Dias depois, em um balanço de 100 dias do governo, anunciou a ampliação do Bolsa Família, com o pagamento da 13ª parcela do programa

BOLSONARO JÁ SE PREPARA PARA 2022

Para cientistas políticos, Bolsonaro tenta surfar em programas sociais para aumentar a popularidade em redutos petistas, como o Nordeste. E assim conquistar o eleitorado para 2022.

"Ele já percebeu que esse dinheiro ajudou a impulsionar a sua popularidade entre os mais pobres. A campanha de 2022 já começou. Bolsonaro se apropriou de quase todos os discursos do PT e demais partidos de oposição" Paulo Baía - Cientista político

Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e cientista político, Rodrigo Prando não vê, contudo, uma mudança de postura, mas de discurso. Segundo ele, o presidente, enquanto deputado, nunca foi liberal, ou seja, nunca foi defensor de menos gastos públicos e menos participação do Estado em determinadas atividades. "Sempre foi corporativista, intervencionista", afirma. Mas um crítico obstinado de projetos da oposição, especialmente do governo Lula e do PT.

"O presidente atribuiu a Paulo Guedes a agenda econômica liberal, mas sem entender o que isso significa. Porque liberal mesmo ele nunca foi", disse.

"Quando a pandemia chegou e Bolsonaro percebeu o quanto o auxílio emergencial poderia melhor a imagem dele, ele rapidamente adaptou o discurso e agora Paulo Guedes foi jogado para escanteio " Rodrigo Prando - Cientista Político

Para Prando, não há dúvidas que no pano de fundo do discurso de Bolsonaro há uma clara tentativa de permanecer no poder e aumentar o capital político em 2022.