AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Em MG, Bolsonaro volta a atacar imprensa e não fala sobre Queiroz
Questionamento

Em MG, Bolsonaro volta a atacar imprensa e não fala sobre Queiroz

Bolsonaro chamou, três vezes, um repórter do jornal O Globo de 'otário' ao ser questionado sobre depósitos feitos pelo ex-assessor Fabrício Queiroz para a primeira-dama

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 09:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 09:47
Jair Bolsonaro em Cerimônia de Retomada do Alto-forno 1 da Usina de Ipatinga/Usiminas, em MG
Jair Bolsonaro em Cerimônia de Retomada do Alto-forno 1 da Usina de Ipatinga/Usiminas, em MG Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente Jair Bolsonaro voltou nesta quarta-feira (26) a ofender jornalistas durante uma agenda em Ipatinga (MG). Questionado mais uma vez sobre depósitos feitos pelo ex-assessor Fabrício Queiroz para a primeira-dama Michelle Bolsonaro, o presidente chamou, três vezes, um repórter do jornal O Globo de "otário". Outros jornalistas fizeram a mesma pergunta, mas Bolsonaro não respondeu.
O questionamento sobre repasses no valor de R$ 89 mil de Queiroz a Michelle já havia levado o presidente, no domingo passado (23), a ameaçar um repórter de "porrada". Um dia depois, em um evento sobre a pandemia do novo coronavírus, no Palácio do Planalto, se referiu a jornalistas como "bundões". Na quarta (26), em Minas, Bolsonaro retrucou fazendo perguntas sobre movimentações financeiras da família Marinho, proprietária do jornal O Globo.
Indagado por um repórter do jornal Estado de Minas se estava arrependido pelos recentes ataques feitos à imprensa, o presidente respondeu que a pergunta era "indecente". "O dia em que eu for elogiado pela imprensa, podem saber que o Brasil está indo mal", disse Bolsonaro.
Sem máscara, ele voltou a causar aglomeração ao posar para fotos com funcionários da Usiminas, onde participou de cerimônia de reativação de um alto-forno. Ipatinga é a terceira cidade de Minas em número de casos de Covid-19, de acordo com informações da Secretaria da Saúde do Estado.

Veja Também

"Não tem pergunta decente?", diz Bolsonaro sobre depósitos de Queiroz

No evento, Bolsonaro também afirmou que a melhora em sua popularidade, segundo recente pesquisa, se deve ao auxílio emergencial pago durante a pandemia. "O povo reconhece e sabe que um dia tem um fim. Agora, é o tal negócio. Passamos por tantos problemas no passado e nenhum outro presidente lembrou do povo para dar uma aspirina sequer", disse.
Bolsonaro, no entanto, declarou que o dinheiro não é dele. "É endividamento. Por cinco meses demos R$ 600. Pretendemos dar, ao final do ano, uma importância um pouco abaixo disso", afirmou. O presidente voltou a dizer que o auxílio custa R$ 50 bilhões por mês e que tem de ter um "ponto final". Repetiu, ainda, que o valor dos próximos pagamentos ficará entre R$ 200 e R$ 600.
O presidente desembarcou em Minas com quatro ministros. Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Braga Netto (Casa Civil) e Marcelo Álvaro Antônio (Turismo). No discurso, Bolsonaro afirmou que em seu governo, pela primeira vez, os ministros foram escolhidos por critérios técnicos. "Assim se para a corrupção na raiz."

Veja Também

Defender prorrogação indefinida do auxílio é demagogia, diz Bolsonaro

"IPATINGA, NÉ?"

Bolsonaro e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), participaram da cerimônia na Usiminas vestidos com uniformes da empresa. O equipamento reativado havia sido desligado em abril por causa da baixa demanda por aço depois do início da pandemia. O alto-forno 2 também foi paralisado e ainda não há data para retomada de seu funcionamento.
Na BR-381, na entrada de Ipatinga, uma faixa com a frase "O Vale já é poluído demais. Fora Bolsonaro" foi colocada em um viaduto. A chegada da comitiva presidencial, no entanto, ocorreu por outra parte da cidade. Na portaria da Usiminas, Bolsonaro foi recebido por um grupo de apoiadores.
Ao fim da cerimônia na empresa siderúrgica, ao se despedir, o presidente tentou mencionar o nome da cidade, mas ficou em dúvida. Olhou para trás, onde estavam outros participantes do evento, e perguntou: "Ipatinga, né?".

Veja Também

Veja perguntas que levaram Bolsonaro a interromper entrevistas

DEMOCRACIA NO BRASIL É "RESILIENTE", AFIRMA BARROSO

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, disse nesta quarta (26) que, apesar dos "tempos difíceis", a democracia brasileira tem se mostrado "resiliente". "Temos um presidente que defende a ditadura e a tortura, e ninguém jamais considerou alguma solução diferente do respeito à igualdade constitucional", afirmou o ministro durante um debate virtual promovido pela Fundação Fernando Henrique Cardoso.
Sobre recentes ataques do presidente Jair Bolsonaro a jornalistas, Barroso declarou que "a imprensa no Brasil é plural, independente e fortemente crítica do governo, tanto este, como dos governos anteriores". "Uma coisa que acho que contribui com esta resiliência da democracia no Brasil é justamente a liberdade, independência e até o poder da imprensa."

Veja Também

Após esvaziar função, Bolsonaro extingue posto de porta-voz

Parlamentares criticam fala de Bolsonaro sobre 'encher jornalista de porrada'

Com 113 mil mortes, Bolsonaro promove evento 'Brasil vencendo a Covid-19'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tati Machado revela que espera um menino e anuncia nome do bebê
Tati Machado anuncia que espera um menino e revela nome; saiba qual
A corrida não é responsável por fazer com que as pessoas envelheçam
A ilusão do "check-up de academia": por que o coração do corredor exige mais que um atestado padrão
Polícia prende suspeito de violência domestica com pistola de uso restrito em Presidente K|ennedy
Investigado por violência doméstica é preso com arma em Presidente Kennedy

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados