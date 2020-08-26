Bolsonaro diz ter recusado proposta de Guedes para o Renda Brasil

Presidente da República, Jair Bolsonaro, em solenidade no Palácio do Planalto Crédito: Carolina Antunes/ PR

Ele participou, nesta quarta (26), de cerimônia de retomada de funcionamento de um alto forno da Usiminas, em Ipatinga (MG), fechado em decorrência da pandemia.

"Ontem discutimos a possível proposta do renda Brasil e eu falei 'tá suspenso'. Vamos voltar a conversar. A proposta que a equipe econômica apareceu pra mim não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos", disse.

ministro Paulo Guedes (Economia) avisou ao presidente Jair Bolsonaro que o novo programa social do governo só terá benefício médio superior a R$ 300 se as deduções do IR (Imposto de Renda) da pessoa física forem extintas.

O presidente falou do auxilio emergencial de R$ 600 em tom de autoelogio ao seu governo, mas não decidiu o valor do benefício que continuará até o fim do ano.

"Resolvemos estender até dezembro. O valor não será R$ 200 nem R$ 600", disse. "Lamentavelmente como é emergencial, tem que ter um ponto final."

Segundo ele, o valor do auxílio "é pouco para quem recebe, mas muito para um país que se endivida".

O presidente ainda disse que a tendência para 2020 era de que o país crescesse 3%. "Mas infelizmente apareceu um imprevisto, o tal do vírus que veio de fora", disse.