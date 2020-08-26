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Novo Bolsa Família

Bolsonaro diz ter recusado proposta de Guedes para o Renda Brasil

Em evento, o presidente falou que não pode 'tirar de pobres para dar para paupérrimos'. Ele também disse que não decidiu ainda valor do auxílio emergencial que continuará até o fim do ano

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 15:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 15:10
Presidente da República, Jair Bolsonaro, em solenidade no Palácio do Planalto
Presidente da República, Jair Bolsonaro, em solenidade no Palácio do Planalto Crédito: Carolina Antunes/ PR
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que recusou a proposta enviada pela sua equipe econômica do Renda Brasil, reformulação do Bolsa Família.
Ele participou, nesta quarta (26), de cerimônia de retomada de funcionamento de um alto forno da Usiminas, em Ipatinga (MG), fechado em decorrência da pandemia.
"Ontem discutimos a possível proposta do renda Brasil e eu falei 'tá suspenso'. Vamos voltar a conversar. A proposta que a equipe econômica apareceu pra mim não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos", disse.
O ministro Paulo Guedes (Economia) avisou ao presidente Jair Bolsonaro que o novo programa social do governo só terá benefício médio superior a R$ 300 se as deduções do IR (Imposto de Renda) da pessoa física forem extintas.
O presidente falou do auxilio emergencial de R$ 600 em tom de autoelogio ao seu governo, mas não decidiu o valor do benefício que continuará até o fim do ano.
"Resolvemos estender até dezembro. O valor não será R$ 200 nem R$ 600", disse. "Lamentavelmente como é emergencial, tem que ter um ponto final."
Segundo ele, o valor do auxílio "é pouco para quem recebe, mas muito para um país que se endivida".
O presidente ainda disse que a tendência para 2020 era de que o país crescesse 3%. "Mas infelizmente apareceu um imprevisto, o tal do vírus que veio de fora", disse.
Para a reformulação do Bolsa Família, que passará a se chamar Renda Brasil, Guedes apresentou propostas de parcelas entre R$ 240 e R$ 270, a depender do desenho da assistência e da extinção de outros programas. Bolsonaro pressiona para que o valor chegue a pelo menos R$ 300.

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