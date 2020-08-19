Renda Brasil deve pagar R$ 300 a 21 milhões de famílias no país

A proposta, aliás, tem como base o crescimento da popularidade do presidente devido ao auxílio emergencial, que evitou, de certa forma, o aumento da desigualdade social durante a crise e mesmo a inclusão de milhares de brasileiro no grupo de pobres e extremamente pobres.

O aumento de gastos foi discutido em reunião realizada nesta semana pelo governo federal. Uma das pautas dessa reunião teria sido a prorrogação do auxílio emergencial até o fim deste ano, com o valor do benefício entre R$ 200 e R$ 300  no lugar dos R$ 600 de hoje.