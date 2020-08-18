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Caixa paga auxílio a 3,9 milhões de nascidos em outubro nesta quarta

Além dessas pessoas que estão em diferentes etapas de pagamento, mais 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família também poderão sacar a 5ª parcela do recurso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 18:46

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 18:46

Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem: por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
A  Caixa deposita, nesta quarta-feira (19), via poupança digital Caixa Tem, a 4ª, a 3ª, a 2ª ou a 1ª parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para 3,9 milhões de pessoas. O pagamento será efetuado para quem faz aniversário no mês de outubro. Além desse grupo, 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família, com o NIS final 2, também recebem o benefício. Confira os calendários no final da matéria.
Recebem nesta quarta-feira (19):
  • 1ª parcela: quem contestou o cadastro entre 24 de abril e 19 de junho e foi aprovado depois disso; 
  • 2ª parcela: quem começou a receber o auxílio entre o final de junho e o começo de julho; 
  • 2ª parcela: quem recebeu a 1ª parcela em abril e teve o pagamento reavaliado em julho de 2020, decorrente de atualizações de dados governamentais;
  • 3ª parcela: quem começou a receber o auxílio em maio; 
  • 4ª parcela: quem começou a receber o auxílio em abril; 
  • 5ª parcela: beneficiários do Bolsa Família com NIS final 2.

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É importante lembrar que quem recebeu o depósito nesta quarta (19) só pode movimentar a poupança pelo aplicativo Caixa Tem, exceto os beneficiários do Bolsa Família, que já podem sacar o recurso. A plataforma digital permite pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual. Já os saques e transferências serão liberados a partir do dia 12 de setembro para esse grupo.
Os beneficiários do Bolsa Família têm um cronograma próprio e quem está no programa e preenche os requisitos para receber o auxílio emergencial não pode acumular os dois pagamentos. Com isso, a pessoa recebe apenas o que for de maior valor. No caso de mães que criam os filhos sozinhos, o valor do benefício emergencial é de R$ 1.200.

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O calendário dessa parcela da população segue o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) do cartão do beneficiário, que vai de 0 a 9. A partir desta quarta-feira (19), integrantes de 1,3 milhão de famílias que têm o NIS final 2 já podem sacar em dinheiro o auxílio. Já na quinta-feira (20), o valor será pago a quem tem o NIS final 3. 

VEJA OS CALENDÁRIOS DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

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