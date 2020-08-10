Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Passo a passo

Saiba como contestar a negativa do auxílio emergencial pela Dataprev

Governo federal criou novo canal on-line para quem teve o benefício de R$ 600 negado recorrer sem sair de casa. Valor é destinado aos trabalhadores informais, MEIs, autônomos e desempregados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 16:52

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 16:52

Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem: por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS Crédito: Siumara Gonçalves
Quem teve o auxílio emergencial de R$ 600 negado agora pode contestar a resposta também por meio do site da Dataprev. O benefício é destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEIs), autônomos e desempregados. Veja o passo a passo para saber por qual motivo o pedido foi indeferido e também como fazer a contestação do benefício. 
O programa tem como objetivo ajudar a enfrentar a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Porém, desde abril, quando o programa emergencial foi lançado e o benefício começou a ser pago, muitas pessoas encontraram dificuldades para receber o valor. Ele é pago em cinco parcelas mensais, sendo que quem ainda for receber a primeira terá direito a todas as cinco. 
Segundo o Ministério da Cidadania, o canal da Dataprev é voltado, principalmente, para os casos em que a negativa do auxílio ocorre por alteração da situação da pessoa com a atualização da base de dados cadastrais.
As situações mais comuns, de acordo com ele, são: 
  1. Pessoas que eram menores de idade, mas completaram 18 anos; 
  2. Cidadãos que foram servidores públicos ou militares, mas não têm mais esses vínculos; e 
  3. Pessoas que perderam seus empregos e não têm direito ao seguro-desemprego ou não recebem o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (valor que é pago a trabalhadores que tiveram suspensão ou redução do contrato de trabalho).

Veja Também

Saiba quando sai a quinta parcela do auxílio emergencial de R$ 600

Para fazer a solicitação, é preciso ter alguns documentos em mãos. A tela de abertura do aplicativo exige CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe. Caso o usuário tenha mãe desconhecida nos dados da Receita, deverá marcar a opção, que aparece no aplicativo. As regras de pedido e de contestação foram definidas pelo Ministério da Cidadania. 

Veja Também

Secretário do Tesouro admite possibilidade de nova prorrogação do auxílio

COMO FAÇO PARA CONTESTAR O MOTIVO DO CADASTRO NÃO APROVADO

  • 1º passo: Acesse o site da Dataprev;
  • 2º passo: Informe CPF, nome completo, nome da mãe e CPF. Depois marque a opção "não sou robô" e clique no botão "enviar";
  • 3º passo: Na tela em que aparece o resultado do processamento, selecione o botão Contestar análise, que aparece abaixo. nessa etapa será preciso fornecer novas informações que mostram que o resultado não retrata a realidade.
De acordo com o Ministério da Cidadania, após o reprocessamento, a correção será informada por meio das plataformas digitais da Caixa (site ou aplicativo) e pelo site da Dataprev. Dessa forma, não há um prazo específico para que os dados sejam corrigidos. Porém,  a resposta da contestação será informada no site ou aplicativo da Caixa ou no site da Dataprev.

LEIA MAIS SOBRE O AUXÍLIO EMERGENCIAL

Farra do auxílio emergencial: 18 mil empresários do ES recebem benefício

Auxílio emergencial é pago ao ex-pastor George, acusado de matar os irmãos Kauã e Joaquim

Como evitar o bloqueio do auxílio emergencial, BEm e FGTS no Caixa Tem

Caixa cria calendário para desbloqueio de contas digitais nas agências

Auxílio emergencial: Caixa suspende contas por suspeita de fraude

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados