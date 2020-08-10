Saiba como contestar a negativa do auxílio emergencial pela Dataprev

Segundo o Ministério da Cidadania, o canal da Dataprev é voltado, principalmente, para os casos em que a negativa do auxílio ocorre por alteração da situação da pessoa com a atualização da base de dados cadastrais.

Pessoas que perderam seus empregos e não têm direito ao seguro-desemprego ou não recebem o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (valor que é pago a trabalhadores que tiveram suspensão ou redução do contrato de trabalho).

Para fazer a solicitação, é preciso ter alguns documentos em mãos. A tela de abertura do aplicativo exige CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe. Caso o usuário tenha mãe desconhecida nos dados da Receita, deverá marcar a opção, que aparece no aplicativo. As regras de pedido e de contestação foram definidas pelo Ministério da Cidadania.