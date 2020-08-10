Saiba como contestar a negativa do auxílio emergencial pela Dataprev

Quem teve o auxílio emergencial de R$ 600 negado agora pode contestar a resposta também por meio do site da Dataprev. O benefício é destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEIs), autônomos e desempregados. Veja o passo a passo para saber por qual motivo o pedido foi indeferido e também como fazer a contestação do benefício.
O programa tem como objetivo ajudar a enfrentar a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Porém, desde abril, quando o programa emergencial foi lançado e o benefício começou a ser pago, muitas pessoas encontraram dificuldades para receber o valor. Ele é pago em cinco parcelas mensais, sendo que quem ainda for receber a primeira terá direito a todas as cinco.
As situações mais comuns, de acordo com ele, são:
- Pessoas que eram menores de idade, mas completaram 18 anos;
- Cidadãos que foram servidores públicos ou militares, mas não têm mais esses vínculos; e
- Pessoas que perderam seus empregos e não têm direito ao seguro-desemprego ou não recebem o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (valor que é pago a trabalhadores que tiveram suspensão ou redução do contrato de trabalho).
Para fazer a solicitação, é preciso ter alguns documentos em mãos. A tela de abertura do aplicativo exige CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe. Caso o usuário tenha mãe desconhecida nos dados da Receita, deverá marcar a opção, que aparece no aplicativo. As regras de pedido e de contestação foram definidas pelo Ministério da Cidadania.
COMO FAÇO PARA CONTESTAR O MOTIVO DO CADASTRO NÃO APROVADO
- 1º passo: Acesse o site da Dataprev;
- 2º passo: Informe CPF, nome completo, nome da mãe e CPF. Depois marque a opção "não sou robô" e clique no botão "enviar";
- 3º passo: Na tela em que aparece o resultado do processamento, selecione o botão Contestar análise, que aparece abaixo. nessa etapa será preciso fornecer novas informações que mostram que o resultado não retrata a realidade.
De acordo com o Ministério da Cidadania, após o reprocessamento, a correção será informada por meio das plataformas digitais da Caixa (site ou aplicativo) e pelo site da Dataprev. Dessa forma, não há um prazo específico para que os dados sejam corrigidos. Porém, a resposta da contestação será informada no site ou aplicativo da Caixa ou no site da Dataprev.