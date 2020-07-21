Auxílio emergencial: Caixa suspende contas por suspeita de fraude

Aplicativo Caixa Tem onde o beneficiário recebe o auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves

"Houve suspensão de centenas de milhares" de contas poupança digital da Caixa , movimentadas pelo aplicativo Caixa Tem e usadas para o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. Foram suspensas por suspeita de fraude". A informação foi divulgada pelo presidente do banco, Pedro Guimarães, na manhã desta terça-feira (21) em entrevista ao portal InfoMoney

"Todos os bloqueios são suspeita de fraude. [...] Suspendemos centenas de milhares de contas sim, e nesse momento as pessoas podem pedir o desbloqueio" Pedro Guimarães - presidente da Caixa

Segundo Guimarães ao portal, quem teve a conta bloqueada precisará comparecer presencialmente a uma agência da Caixa e comprovar sua identidade. "Quando a pessoa vai à agência e mostra que é ela mesma, nós liberamos rapidamente. Se ela não for, ficará sim bloqueado, porque essa questão de fraude nesse momento de pandemia é inaceitável", afirmou.

O presidente da Caixa ainda apontou que as fraudes se originaram no início dos cadastramentos do auxílio. Ele afirmou ainda que, como muitas pessoas não possuíam celular, o banco permitiu que um celular abrisse mais de uma conta, o que foi o "cerne da fraude". "Temos as provas de que a grande maioria foram utilizadas por hackers. Mas algumas pessoas são pessoas honestas que foram penalizadas", enfatizou.

"Tivemos uma janela de dez dias, nos primeiros dias de pagamento em maio, os hackers conseguiram sim - não vou explicar muito por questões de segurança - fazer um ou dois movimentos, que já foram identificados e suspensos. Nós estamos - também não posso entrar em detalhes - acompanhando as comunicações deles. Eles querem fazer barulho. Já sabem que não vão ter acesso as contas. A estratégia deles já foi passada à Polícia Federal. Ipsis litteris: 'vamos fazer bastante barulho nos fazendo de vítimas'. Então é uma briga inglória." Pedro Guimarães - presidente da Caixa

Guimarães ainda complementou que os responsáveis já foram identificados e que "rapidamente serão penalizados". Segundo ele haverá novidades em breve sobre o caso.

A reportagem entrou em contato com a Caixa para saber o número de contas bloqueadas por suspeita de fraude e quais os procedimentos para desbloqueio. O banco respondeu em nota que "o aplicativo Caixa Tem possui múltiplos mecanismos integrados de segurança, mantendo-se inviolável e seguro. O baixo percentual de fraudes observado deve-se à engenharia social, em que são utilizadas informações, documentos e acessos dos próprios clientes. Assim, recomenda-se utilizar apenas os aplicativos oficiais da Caixa e jamais compartilhar informações pessoais".