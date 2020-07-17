Vitória envia ao Banestes cadastro de 3,5 mil famílias que receberão auxílio

Auxílio da Capital será de R$ 900 será para famílias do CadÚnico não contempladas pelo benefício federal Crédito: Siumara Gonçalves

Segundo município, a previsão é de que o pagamento seja efetuado nos próximos dias.

Para receber o benefício, a família precisa estar inscrita no CadÚnico e não estar recebendo o auxílio emergencial do governo Federal.

Outro critério é ter renda per capita de até meio salário mínimo, que é o equivalente a R$ 520 por componente da família.

A lista foi elaborada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e encaminhada apenas após a certificação dos dados dos beneficiados, como nome e CPF.

Os cartões serão confeccionados pelo Banestes e distribuídos pela própria instituição. O benefício será dividido em três parcelas de R$ 300.