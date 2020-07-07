Prefeito sanciona lei que cria auxílio emergencial municipal em Vitória

Sede da Prefeitura Municipal de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Aprovado na Câmara Municipal com unanimidade, o projeto é de autoria da própria Prefeitura de Vitória . O valor total do auxílio, de R$ 900, será dividido em três parcelas e será pago para mais de 3,4 mil famílias.

Segundo a prefeitura, o auxílio é para famílias já cadastradas no CadÚnico (cadastro do Governo Federal para programas sociais), com renda familiar de até R$ 520 por pessoa.

A equipe de Assistência Social, de acordo com a prefeitura, entrará em contato com as famílias que serão beneficiadas para a entrega do cartão, sem a necessidade de fazer novo cadastro. Com isso, o beneficiário não vai precisar procurar nenhum serviço da Prefeitura para se cadastrar.

Além de estar inscrito no CadÚnico e ter renda familiar de até meio salário mínimo (R$ 520) por pessoa, para ter acesso ao benefício da prefeitura o morador não pode ter recebido o auxílio emergencial do Governo Federal, não pode ter sido condenado por crime contra a administração pública e nem estar cumprindo pena em regime fechado.