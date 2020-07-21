Mulher de prefeito do ES recebe auxílio emergencial. Marido tem salário de R$ 12,9 mil

Luciene Trevizani Dalmonte e o marido dela, o prefeito Pedro Amarildo Dalmonte, conhecido como Pedro Pão Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Apesar do MEI ser um dos públicos-alvo do programa de renda mínima emergencial, regras do governo federal também estabelecem critérios de remuneração mensal para definir quem tem ou não direito. O marido dela, o prefeito Pedro Amarildo Dalmonte (PMN), conhecido como Pedro Pão, tem um salário-base de R$ 12,9 mil, segundo o Portal da Transparência.

Site da Caixa mostra quem não tem direito ao auxílio emergencial Crédito: Site da Caixa/Reprodução

Em abril, mês de pagamento da primeira parcela dos R$ 600, o político teve um vencimento de R$ 14.077,84, de acordo com dados públicos. O site da prefeitura ainda mostra que o representante da cidade tem pagamentos líquidos superiores a R$ 9 mil.

Os dados do auxílio emergencial constam no Portal da Transparência do governo federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). O sistema disponibiliza a lista de beneficiários e as parcelas pagas.

Portal da Transparência mostra nome da primeira-dama de São Domingos do Norte como beneficiária do auxílio emergencial Crédito: Portal da Transparência/Reprodução

Embora o Portal da Transparência do governo federal traga apenas uma parcela paga à primeira-dama, procurada pela reportagem de A Gazeta, Luciene confirmou que recebeu duas parcelas do benefício, totalizando R$ 1.200, e afirmou que, na sua visão, se enquadra nos critérios para receber o benefício já que é MEI.

Ela afirmou que trabalha com vendas no setor de frios e laticínios e comercializa vestuário e semijoias. Eu sou microempreendedora, pago meus impostos mensalmente e declaro Imposto de Renda todo ano, afirmou a primeira-dama.

Primeira-dama anuncia venda de roupas nas redes sociais Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Questionada se achava justo receber o auxílio, a primeira-dama afirmou que não enxerga nenhum problema já que o cadastro dela foi aprovado pelo governo federal.

"Eu sou microempreendedora, passei por uma análise, se eu passei por essa análise eu acho justo ter recebido. Eu pago meu imposto e faço minha declaração de renda. Se o governo tem essas informações e mesmo assim eu passei pela análise, eu acho que não estou usando o dinheiro para má coisa não" Luciene Trevizani Dalmonte - Primeira-dama de São Domingos do Norte

PRIMEIRA-DAMA AFIRMA QUE FEZ DOAÇÃO COM OS VALORES RECEBIDOS DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

Luciene afirmou que usou os valores recebidos no auxílio emergencial, segundo ela, duas parcelas de R$ 600, para comprar donativos para famílias em risco social do município.

Luciene Trevizani Dalmonte e o marido, prefeito de São Domingos do Norte, Pedro Pão Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

"Eu comprei cestas básicas, roupas de cama, leite e fraldas para doar para famílias. Nós temos um grupo de oração aqui, e como é pedido nesse grupo, eu peguei esse valor e comprei essas coisas que precisava" Luciene Trevizani Dalmonte - Primeira-dama de São Domingos do Norte

ESPECIALISTA DIZ QUE RENDA FAMILIAR TEM QUE SER RESPEITADA

O advogado especialista em Direito Material, Trabalhista, Processual, Tributário e Constitucional, Henrique Fraga explicou que os empresários inscritos no MEI estão elegíveis para ter acesso ao do auxílio emergencial. Mas apenas isso não é um critério válido para receber o benefício. É preciso ainda se enquadrar em outros pré-requisitos. Entre eles, o advogado também cita a questão da renda familiar mensal.

O microempreendedor individual pode receber caso se enquadre em todas as condições de elegibilidade. Esses requisitos estão na lei e são de conhecimento público, foram divulgados amplamente pelo governo e por canais de imprensa. Caso a pessoa tenha algum impedimento, ela precisa ter consciência de que receber esse benefício é ilegal, explicou o especialista.

O advogado explicou ainda que quem ganha indevidamente o valor está sujeito a devolver o dinheiro e pode ser enquadrado por práticas criminosas.

Quem não tem direito a receber o auxílio já é barrado pelo próprio sistema, que identifica que a pessoa não se enquadra nos critérios determinados pelo governo. Mas tem gente tentando receber o dinheiro mentindo ou omitindo informações, afirmou o advogado.

O QUE DIZ O GOVERNO FEDERAL

A reportagem de A Gazeta demandou o Ministério da Cidadania, responsável pelo auxílio emergencial, e a Controladoria-Geral da União, que tem investigado pagamentos indevidos do recurso.

Em nota, a CGU disse que "os valores apresentados no Portal da Transparência do governo federal, na consulta ao auxílio emergencial, referem-se às parcelas disponibilizadas em conta aos beneficiários, não sendo possível afirmar que o recurso foi efetivamente sacado. A análise se o beneficiário cumpre ou não os requisitos previstos em lei, assim como a tomada de decisões em relação a eventual bloqueio ou suspensão, é de competência do Ministério da Cidadania."

O Ministério da Cidadania informou que o "processo de solicitação do auxílio emergencial segue regras claras e bem definidas na Lei 13.982/20 de 02 de abril de 2020, inclusive com a previsão de punição àqueles que tentam burlar o sistema para conseguir os recursos. 'Sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, o trabalhador que prestar declarações falsas ou utilizar qualquer outro meio ilícito para indevidamente ingressar ou se manter como beneficiário do auxílio emergencial, será obrigado a ressarcir os valores recebidos de forma indevida' - art. 4º, da Portaria nº 351, de 7 de abril de 2020.

Segundo o órgão, "cabe ressaltar que o ministério disponibiliza o meio eletrônico para a devolução dos recursos do auxílio emergencial. É o endereço eletrônico: evolucaoauxilioemergencial.cidadania.gov.br . Basta inserir o CPF do beneficiário que deseja fazer o retorno do dinheiro aos cofres públicos e escolher a opção que for mais conveniente: gerar uma Guia de Recolhimento da União (GRU), que pode ser paga no Banco do Brasil, ou uma que pode ser recebida em toda a rede bancária."

QUASE 10 MIL RECEBERAM AUXÍLIO EMERGENCIAL DE FORMA IRREGULAR NO ES

Cálculos feitos pela corte de contas apontam que o prejuízo gerado por esses pagamentos indevidos ultrapassa R$ 6,3 milhões. A maior parte das irregularidades encontradas pelo TCU no Estado diz respeito às pessoas que acumularam benefícios, ou seja, receberam o auxílio emergencial ao mesmo tempo que aposentadoria do INSS, por exemplo. Mais de 4 mil pedidos se enquadraram nesse grupo.

Tribunal de Contas do Estado (TCES) Crédito: Divulgação/TCES