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R$ 600

'Não podemos continuar por muito tempo com auxílio emergencial', diz Bolsonaro

Em sua live semana, presidente disse que benefício custa R$ 50 bilhões por mês e voltou a pedir que governadores e prefeitos reabram o comércio

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 20:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 20:51
Em live nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo não poderá estender ainda mais o auxílio emergencial, que terá duas parcelas adicionais. O presidente explicou que o auxílio está sendo financiado com o aumento da dívida brasileira, e aproveitou para pedir novamente a governadores e prefeitos que reabram os comércios.
Presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de Prorrogação do Auxílio Emergencial
Presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de Prorrogação do Auxílio Emergencial Crédito: Isac Nóbrega/PR
"A gente não pode continuar muito tempo, são R$ 50 bilhões por mês. Não é dinheiro que está sobrando, estamos nos endividando por isso daí. A gente apela aos governadores e prefeitos para que, logicamente com responsabilidade, comecem a abrir o comércio e botar a economia para funcionar de fato", disse Bolsonaro.

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Também participou da live o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Ele afirmou que o banco estatal trabalha para definir o calendário de pagamento das parcelas adicionais do auxílio emergencial e falou que "na média, as pessoas estão ganhando R$ 900, porque os líderes de família estão ganhando R$ 1.200". De acordo com Guimarães, o auxílio tem impacto positivo maior no interior do Brasil, "Norte e Nordeste em especial".

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