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Bolsonaro elogia presidente da Caixa por juros do cheque especial

Participam da live, além de Pedro Guimarães, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o secretário da Pesca, Jorge Seif

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 19:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 19:44
O presidente Jair Bolsonaro, durante cerimônia no Palácio do Planalto Pedro Ladeira
O presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Folhapress
O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a elogiar o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, em live no Facebook nesta quinta-feira, 2, pela queda de juros do cheque especial.
"Acabamos de reduzir de novo para 1,8% ao mês", afirmou Guimarães. "Nunca vi nada parecido", disse.
"Esperava que viesse de um banco privado e veio de um banco público", disse Bolsonaro. Ele voltou a dizer também que não entende nada de economia. "E quero continuar não entendendo de economia", disse.
Participam da live, além de Guimarães, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o secretário da Pesca, Jorge Seif. O presidente da Embratur, Gilson Machado, também está presente e iniciou a transmissão tocando sanfona.
Bolsonaro disse que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, deveria estar presente, mas está no Rio de Janeiro em evento.
Durante a transmissão, Marinho comemorou a aprovação do novo marco do saneamento pelo Congresso. "Temos de comemorar porque finalmente desde 2016 se arrastava a discussão desse marco. Temos 100 milhões de pessoas sem cobertura", disse Marinho.

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