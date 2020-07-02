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Novo ministro à vista

Bolsonaro diz que educação 'está horrível'

Presidente também disse que novo titular do MEC pode ser escolhido nesta quinta-feira (02)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 10:33

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 10:33

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (2) que a situação da educação brasileira está "horrível". Em conversa com apoiadores, na saída do Palácio da Alvorada, pela manhã, Bolsonaro também disse que "talvez escolha hoje" o novo ministro da Educação. A pasta já trocou de comando três vezes desde o início do governo.
Jair Bolsonaro em cerimônia de Prorrogação do Auxílio Emergencial
Jair Bolsonaro ainda se eximiu de responsabilidade pelas mortes causadas pelo novo coronavírus, que ele já chamou de "gripezinha" Crédito: Isac Nóbrega/PR
Ao receber uma demanda para o MEC, Bolsonaro disse que "deu problema" com o professor Carlos Decotelli, nomeado ministro do MEC por cinco dias, mas que não chegou a tomar posse após polêmicas sobre títulos acadêmicos. "Talvez eu escolha hoje o ministro da Educação", afirmou Bolsonaro.
Ele também voltou a distorcer decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar passar a responsabilidade das decisões durante a pandemia aos governadores. A decisão, no entanto, assegura aos Estados e municípios autonomia para tomar medidas, mas não exime a União.
"Vou passar para o governador", reagiu Bolsonaro após dois apoiadores pedirem para apresentar uma proposta para a retomada das aulas presenciais em instituições do setor privado. Em seguida, eles responderam que já passaram a proposta para o governador do seu Estado, sem citar qual, e insistiram que o texto fosse repassado ao MEC.
"O Supremo Tribunal Federal decidiu que quem trata desse assunto não sou eu. Eu entendo vocês, me coloco no lugar de vocês. A educação está horrível no Brasil", declarou o presidente. "Pode entregar (o texto) que eu mando para a Educação ou para o Ibaneis (Rocha, governador do DF)", reagiu Bolsonaro diante da insistência.

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