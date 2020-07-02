Bolsonaro diz que educação 'está horrível'

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (2) que a situação da educação brasileira está "horrível". Em conversa com apoiadores, na saída do Palácio da Alvorada, pela manhã, Bolsonaro também disse que "talvez escolha hoje" o novo ministro da Educação. A pasta já trocou de comando três vezes desde o início do governo.

Jair Bolsonaro ainda se eximiu de responsabilidade pelas mortes causadas pelo novo coronavírus, que ele já chamou de "gripezinha" Crédito: Isac Nóbrega/PR

Ao receber uma demanda para o MEC, Bolsonaro disse que "deu problema" com o professor Carlos Decotelli, nomeado ministro do MEC por cinco dias, mas que não chegou a tomar posse após polêmicas sobre títulos acadêmicos . "Talvez eu escolha hoje o ministro da Educação", afirmou Bolsonaro.

Ele também voltou a distorcer decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar passar a responsabilidade das decisões durante a pandemia aos governadores. A decisão, no entanto, assegura aos Estados e municípios autonomia para tomar medidas, mas não exime a União.

"Vou passar para o governador", reagiu Bolsonaro após dois apoiadores pedirem para apresentar uma proposta para a retomada das aulas presenciais em instituições do setor privado. Em seguida, eles responderam que já passaram a proposta para o governador do seu Estado, sem citar qual, e insistiram que o texto fosse repassado ao MEC.