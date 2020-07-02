Quase 2 milhões aguardam resposta para receber o auxílio emergencial

Auxílio Emergencial de R$ 600 Crédito: Marcello Casal / Agência Brasil

Quase 2 milhões de pessoas ainda aguardam uma resposta do governo para receber o auxílio emergencial, programa que começou em abril.

Segundo balanço da Caixa, divulgado nesta quinta-feira (2), 1,2 milhão de pedidos ainda não foram analisados e outros 700 mil passam por uma segunda averiguação.

A partir desta sexta (3), o site da Caixa e o aplicativo serão utilizados para acompanhar a análise dos pedidos e liberação do recurso emergencial. Quem tiver o cadastro negado poderá recorrer.

No fim de maio, o governo prometeu que analisaria as solicitações pendentes em até 20 dias.

A fila de espera no programa do auxílio era de 10,6 milhões, sendo que 5,2 estavam sendo avaliados pela segunda vez. Isso ocorre quando é identificada, por exemplo, a falta de dados ou alguma falha no cadastro.

No entanto, ainda há um estoque de quase 2 milhões de requerimentos a serem respondidos.

O vice-presidente da rede de varejo da Caixa, Paulo Henrique Angelo, disse que, se o cadastro for aprovado a partir desta sexta, a pessoa terá direito a todas as parcelas. "Vai receber as três parcelas mais as duas da prorrogação normalmente, sem nenhum problema".