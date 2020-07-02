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'Coronavoucher'

Quase 2 milhões aguardam resposta para receber o auxílio emergencial

Segundo balanço da Caixa, divulgado nesta quinta-feira (2), 1,2 milhão de pedidos ainda não foram analisados e outros 700 mil passam por averiguação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 17:22

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 17:22

Auxílio Emergencial de R$ 600
Auxílio Emergencial de R$ 600 Crédito: Marcello Casal / Agência Brasil
Quase 2 milhões de pessoas ainda aguardam uma resposta do governo para receber o auxílio emergencial, programa que começou em abril.
Segundo balanço da Caixa, divulgado nesta quinta-feira (2), 1,2 milhão de pedidos ainda não foram analisados e outros 700 mil passam por uma segunda averiguação.
Termina nesta quinta o prazo para requisitar o benefício emergencial, de R$ 600. O valor pode chegar a R$ 1.200 para mãe chefe de família.
A partir desta sexta (3), o site da Caixa e o aplicativo serão utilizados para acompanhar a análise dos pedidos e liberação do recurso emergencial. Quem tiver o cadastro negado poderá recorrer.
No fim de maio, o governo prometeu que analisaria as solicitações pendentes em até 20 dias.
A fila de espera no programa do auxílio era de 10,6 milhões, sendo que 5,2 estavam sendo avaliados pela segunda vez. Isso ocorre quando é identificada, por exemplo, a falta de dados ou alguma falha no cadastro.
No entanto, ainda há um estoque de quase 2 milhões de requerimentos a serem respondidos.
O vice-presidente da rede de varejo da Caixa, Paulo Henrique Angelo, disse que, se o cadastro for aprovado a partir desta sexta, a pessoa terá direito a todas as parcelas. "Vai receber as três parcelas mais as duas da prorrogação normalmente, sem nenhum problema".
O governo anunciou nesta terça que serão liberados mais R$ 1.200 em julho e agosto. O valor corresponde a mais duas parcelas mensais de R$ 600.
O balanço da Caixa informou ainda que 108,9 milhões de pedidos foram feitos para o auxílio até esta quinta. Desse total, 107,7 milhões já foram analisados, sendo que 65,2 milhões foram aprovados e 42,5 milhões foram negados.

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