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Receita e Cidadania firmam convênio para ações contra fraudes em auxílio

O convênio inclui o compartilhamento de informações de bases de dados necessárias à verificação dos requisitos para concessão do auxílio emergencial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 14:54

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 14:54

Auxílio Emergencial de R$ 600
Auxílio Emergencial de R$ 600 Crédito: Marcello Casal / Agência Brasil
A Secretaria da Receita Federal e o Ministério da Cidadania firmaram convênio para viabilizar a troca de informações e operacionalização de ações de caráter preventivo e repressivo a fraudes relacionadas ao auxílio emergencial. O extrato do convênio está publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira.
Segundo a publicação, o convênio inclui o compartilhamento de informações de bases de dados necessárias à verificação dos requisitos para concessão do auxílio emergencial.
O convênio foi assinado no dia 1º de julho.

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