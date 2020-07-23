Caixa cria calendário para desbloqueio de contas digitais nas agências

Beneficiários precisaram ir até uma agência do banco, de forma presencial, para autorizar o desbloqueio. Crédito: Reuters/ Pilar Olivares

(veja o calendário completo no final da matéria). Os beneficiários do auxílio emergencial , FGTS e benefício pela redução da jornada que tiveram as contas bloqueadas pela Caixa precisam ir até uma agência, de forma presencial, para autorizar o desbloqueio. Nesta quinta-feira (23), após longas filas que se formaram , o banco divulgou um calendário para que os beneficiários compareçam às agências de acordo com o mês de nascimento. As datas vão desta sexta-feira (24), para os nascidos em janeiro, fevereiro e março, até 17 de agosto, para os nascidos em novembro e dezembro

O processo é feito imediatamente e em cerca de 15 minutos o trabalhador já pode acessar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem . Foi o que explicou o superintendente de Rede da Caixa Econômica Federal no Espírito Santo, Denis Matias.

"Foi um dos indícios de fraude, não significa que quem utilizou mais de um aparelho necessariamente tenha cometido fraude." disse explicando porque alguns titulares verdadeiros podem ter tido suas contas suspensas.

Nesse caso, os prejudicados terão que apresentar um documento de identificação em uma agência da Caixa para provarem que realmente são os titulares da poupança digital.

O superintendente não disse quantas contas foram bloqueadas no Espírito Santo, mas afirmou que seria número relativamente grande já que mais de 1 milhão de capixabas recebem o auxílio.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Para evitar novas tentativas de fraudes, os beneficiários do auxílio emergencial não podem mais acessar a sua conta poupança digital em diferentes aparelhos ou usar um único aparelho para logar em mais de uma conta do aplicativo Caixa Tem.

"A partir de agora, efetivamente, só pode um aparelho celular para cada beneficiário" Denis Matias - Superintendente de Rede da Caixa Econômica Federal no Espírito Santo

Segundo o superintendente, essa é uma medida preventiva, já que "se observou essa característica naquelas fraudes identificadas."

COMO LIBERAR A CONTA?

A Caixa dividiu as contas em dois grupos: bloqueio por suspeita de fraude e suspensão do Caixa Tem por documentação pendente.

Bloqueio por suspeita de fraude

Representam 51% dos casos, segundo a Caixa. Os trabalhadores precisam ir à agência regularizar a situação. Só podem ir ao local de acordo com o calendário de recebimento, no caso de quem é contemplado pelo auxílio emergencial.

Suspensão do Caixa Tem por documentação pendente