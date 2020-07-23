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Benefícios sociais

Caixa cria calendário para desbloqueio de contas digitais nas agências

Banco bloqueou milhões de poupanças por suspeita de fraude. Beneficiários afetados devem comparecer a uma agência da Caixa, de acordo com o mês de nascimento. Medida atinge quem recebe auxílio emergencial, BEm e FGTS
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 07:05

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 07:05

Caixa deposita mais uma parcela do auxilio emergencial
Beneficiários precisaram ir até uma agência do banco, de forma presencial, para autorizar o desbloqueio. Crédito: Reuters/ Pilar Olivares
Os beneficiários do auxílio emergencial, FGTS e benefício pela redução da jornada que tiveram as contas bloqueadas pela Caixa precisam ir até uma agência, de forma presencial, para autorizar o desbloqueio. Nesta quinta-feira (23), após longas filas que se formaram, o banco divulgou um calendário para que os beneficiários compareçam às agências de acordo com o mês de nascimento. As datas vão desta sexta-feira (24), para os nascidos em janeiro, fevereiro e março, até 17 de agosto, para os nascidos em novembro e dezembro (veja o calendário completo no final da matéria).
O processo é feito imediatamente e em cerca de 15 minutos o trabalhador já pode acessar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem. Foi o que explicou o superintendente de Rede da Caixa Econômica Federal no Espírito Santo, Denis Matias.
A Caixa decidiu bloquear milhares de contas de poupanças digitais no aplicativo Caixa Tem por suspeita de fraude, nesta terça-feira (21). Em entrevista nesta quarta-feira (22) à rádio CBN Vitória, o superintendente disse que o acesso em múltiplos aparelhos foi um dos motivos para a suspensão de contas usadas para o pagamento do auxílio.

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"Foi um dos indícios de fraude, não significa que quem utilizou mais de um aparelho necessariamente tenha cometido fraude." disse explicando porque alguns titulares verdadeiros podem ter tido suas contas suspensas.
Nesse caso, os prejudicados terão que apresentar um documento de identificação em uma agência da Caixa para provarem que realmente são os titulares da poupança digital.
O superintendente não disse quantas contas foram bloqueadas no Espírito Santo, mas afirmou que seria número relativamente grande já que mais de 1 milhão de capixabas recebem o auxílio.

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MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Para evitar novas tentativas de fraudes, os beneficiários do auxílio emergencial não podem mais acessar a sua conta poupança digital em diferentes aparelhos ou usar um único aparelho para logar em mais de uma conta do aplicativo Caixa Tem.
"A partir de agora, efetivamente, só pode um aparelho celular para cada beneficiário"
Denis Matias - Superintendente de Rede da Caixa Econômica Federal no Espírito Santo
Segundo o superintendente, essa é uma medida preventiva, já que "se observou essa característica naquelas fraudes identificadas."

COMO LIBERAR A CONTA?

A Caixa dividiu as contas em dois grupos: bloqueio por suspeita de fraude e suspensão do Caixa Tem por documentação pendente.
Bloqueio por suspeita de fraude
Representam 51% dos casos, segundo a Caixa. Os trabalhadores precisam ir à agência regularizar a situação. Só podem ir ao local de acordo com o calendário de recebimento, no caso de quem é contemplado pelo auxílio emergencial.
Suspensão do Caixa Tem por documentação pendente
O banco bloqueou as contas de quem tem inconsistência no cadastro. Nesse caso, não é preciso ir à uma agência. O trabalhador pode resolver a questão pelo aplicativo, pedindo para "Liberar acesso".

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