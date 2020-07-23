Fila na Caixa para desbloquear contas do auxílio dá volta em quarteirão

Fila na Caixa Econômica Federal em Campo Grande, Cariacica Crédito: Fernando Madeira

As agências da Caixa Econômica Federal voltaram a registar longas filas na manhã desta quinta-feira (23). Centenas de trabalhadores foram até a instituição bancária para buscar informações sobre o auxílio emergencial. Em todo o país, a cena se repete após a Caixa bloquear mais de 1 milhão de contas por suspeita de fraude e problemas no cadastro.

Em Campo Grande, Cariacica, a fila chegava dar voltas no quarteirão. Algumas pessoas foram bem cedo, para conseguir ser atendido. Funcionários foram para o lado de fora da agência para tentar esclarecer as dúvidas de quem buscava atendimento.

A Caixa esclareceu, por meio de nota, que, para melhorar o atendimento ao cliente e reduzir as filas, realizou melhorias no processo de regularização cadastral, permitindo que grande parte dos usuários possam fazer, a partir desta quinta-feira (23), a atualização de cadastro por meio do Caixa Tem , enviando a documentação solicitada, sem precisar ir a uma agência.

Caixa volta a ter filas após bloqueio de contas do auxílio emergencial

Já nos casos de recebimento da mensagem é necessário regularizar o seu acesso. A orientação da instituições é que o beneficiário procure uma agência, de acordo com o seu calendário de recebimento, respeitando o calendário escalonado de recebimento, a fim de evitar busca massiva às agências e consequentes filas.

"O banco reforça que o aplicativo Caixa Tem possui múltiplos mecanismos integrados de segurança, mantendo-se inviolável e seguro. O baixo percentual de fraudes observado deve-se à engenharia social, em que são utilizadas informações, documentos e acessos dos próprios clientes. Assim, recomenda-se utilizar apenas os aplicativos oficiais da Caixa e jamais compartilhar informações pessoais", diz a nota.

BLOQUEIO

De acordo com instrução do banco, os beneficiários do auxílio emergencial , FGTS e benefício pela redução da jornada que tiveram as contas bloqueadas pela Caixa precisam ir até uma agência do banco, de forma presencial, para autorizar o desbloqueio. O processo é feito imediatamente e em cerca de 15 minutos o trabalhador já pode acessar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem.

Quem foi prejudicado com o bloqueio precisa apresentar um documento de identificação em uma agência da Caixa para provar que realmente são os titulares da poupança digital.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Para evitar novas tentativas de fraudes, os beneficiários do auxílio emergencial não podem mais acessar a sua conta poupança digital em diferentes aparelhos ou usar um único aparelho para logar em mais de uma conta do aplicativo Caixa Tem.

"A partir de agora, efetivamente, só pode um aparelho celular para cada beneficiário" Denis Matias - Superintendente de Rede da Caixa Econômica Federal no Espírito Santo

Segundo o superintendente, essa é uma medida preventiva, já que "se observou essa característica naquelas fraudes identificadas."

COMO LIBERAR A CONTA?

A Caixa dividiu as contas em dois grupos: bloqueio por suspeita de fraude e suspensão do Caixa Tem por documentação pendente.

Bloqueio por suspeita de fraude

Representam 51% dos casos, segundo a Caixa. Os trabalhadores precisam ir à agência regularizar a situação. Só podem ir ao local de acordo com o calendário de recebimento, no caso de quem é contemplado pelo auxílio emergencial.

Suspensão do Caixa Tem por documentação pendente