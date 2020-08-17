Caixa reduz horário de atendimento nas agências a partir desta terça

Fila na Caixa Econômica Federal em Campo Grande, Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Caixa Econômica Federal vai reduzir o horário de funcionamento a partir desta terça-feira (18). As agências vão funcionar das 8 às 13 horas para o atendimento de serviços essenciais. A instituição reforça que o usuário não precisa madrugar nas filas, pois todos que chegarem no banco durante o horário de atendimento serão atendidas.

Anteriormente, as agências ficavam abertas das 8 às 14 horas. Os pagamentos do Saque Emergencial do FGTS e do Auxílio Emergencial continuam de acordo com o calendário já divulgado pela Caixa.

A orientação do banco é que as pessoas façam a movimentação dos recursos pelo aplicativo Caixa Tem . Para quem precisa atualizar o cadastro, a documentação pode ser enviada pela própria ferramenta.

De acordo com a Caixa, nesta terça-feira, começa o saque em espécie do Auxílio Emergencial para os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 1. Já no Saque Emergencial do FGTS, podem realizar saque em espécie os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro.

O banco orienta que os clientes acessem os serviços do banco por meio dos canais digitais para ter acesso a informações sobre cartões de crédito, FGTS, benefícios sociais e habitação.