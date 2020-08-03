Sai calendário do auxílio emergencial para 1,15 milhão de novos aprovados

Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Cidadania publicou hoje (3) no Diário Oficial da União portaria com calendário de pagamento do auxílio emergencial para beneficiários que tenham feito contestação ao resultado do cadastro e foram considerados elegíveis. Os créditos serão feitos pela Caixa, gestora do programa.

Segundo a portaria, tem direito o público que tenha feito o procedimento de contestação por meio da plataforma digital entre os dias 24 de abril e 19 de julho de 2020 e tenha sido considerado elegível receberá o crédito da primeira parcela em poupança social digital aberta em seu nome, conforme o seguinte calendário:

CALENDÁRIO DE DEPÓSITOS

5 de agosto - 483 mil nascidos de janeiro a maio

7 de agosto - 96 mil nascidos em junho

12 de agosto - 98 mil nascidos em julho

14 de agosto - 96 mil nascidos em agosto

17 de agosto - 97 mil nascidos em setembro

19 de agosto - 96 mil nascidos em outubro

21 de agosto - 91 mil nascidos em novembro

26 de agosto - 94 mil nascidos em dezembro

De acordo com a portaria, o público beneficiário do auxílio emergencial que tenha recebido a primeira parcela em abril de 2020 e teve o pagamento reavaliado em julho de 2020, decorrente de atualizações de dados governamentais, receberá o crédito da terceira e quarta parcelas em poupança social digital aberta em seu nome, também receberá conforme esse calendário.

A portaria diz ainda que nas datas indicadas nesse calendário, os recursos estarão disponíveis apenas para o pagamento de contas, de boletos e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code.

CALENDÁRIO DE SAQUES E TRANSFERÊNCIAS