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Veja as datas

Sai calendário do auxílio emergencial para 1,15 milhão de novos aprovados

Pagamentos começam a ser feitos pela Caixa na próxima quarta-feira em depósitos na conta poupança digital

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 11:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 11:49
Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal
Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O Ministério da Cidadania publicou hoje (3) no Diário Oficial da União portaria com calendário de pagamento do auxílio emergencial para beneficiários que tenham feito contestação ao resultado do cadastro e foram considerados elegíveis.  Os créditos serão feitos pela Caixa, gestora do programa.
Segundo a portaria, tem direito o público que tenha feito o procedimento de contestação por meio da plataforma digital entre os dias 24 de abril e 19 de julho de 2020 e tenha sido considerado elegível receberá o crédito da primeira parcela em poupança social digital aberta em seu nome, conforme o seguinte calendário:

CALENDÁRIO DE DEPÓSITOS

  • 5 de agosto - 483 mil nascidos de janeiro a maio
  • 7 de agosto - 96 mil nascidos em junho
  • 12 de agosto - 98 mil nascidos em julho
  • 14 de agosto - 96 mil nascidos em agosto
  • 17 de agosto - 97 mil nascidos em setembro
  • 19 de agosto - 96 mil nascidos em outubro
  • 21 de agosto - 91 mil nascidos em novembro
  • 26 de agosto - 94 mil nascidos em dezembro
De acordo com a portaria, o público beneficiário do auxílio emergencial que tenha recebido a primeira parcela em abril de 2020 e teve o pagamento reavaliado em julho de 2020, decorrente de atualizações de dados governamentais, receberá o crédito da terceira e quarta parcelas em poupança social digital aberta em seu nome, também receberá conforme esse calendário.
A portaria diz ainda que nas datas indicadas nesse calendário, os recursos estarão disponíveis apenas para o pagamento de contas, de boletos e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code.

CALENDÁRIO DE SAQUES E TRANSFERÊNCIAS

  • 8 de agosto - 381 mil nascidos de janeiro a abril
  • 13 de agosto - 102 mil nascidos em maio
  • 22 de agosto - 96 mil nascidos em junho
  • 27 de agosto - 98 mil nascidos em julho
  • 1 de setembro - 96 mil inscritos em agosto
  • 5 de setembro - 97 mil nascidos em setembro

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