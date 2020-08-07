Caixa libera saque do auxílio e do FGTS neste sábado; 12 agências abrem no ES

Pagamento de benefícios em espécie é liberado somente um tempo após crédito em conta poupança digital Crédito: Siumara Gonçalves

O atendimento será das 8h às 12h, os trabalhadores poderão realizar o saque em espécie do benefício nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, além de transferir valores para contas da Caixa ou de outros bancos.

QUEM PODE SACAR?

nascidos em fevereiro, com recursos ativos ou inativos. Para esses trabalhadores, o dinheiro foi depositado na conta digital no dia 6 de julho, mas só foi possível movimentar o saldo pelo aplicativo O saque do FGTS deste sábado atinge os, com recursos ativos ou inativos. Para esses trabalhadores, o dinheiro foi depositado na conta digital no dia 6 de julho, mas só foi possível movimentar o saldo pelo aplicativo Caixa Tem

Para realizar o saque, é preciso fazer o login no app, selecionar a opção saque sem cartão e gerar código de saque. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos do banco ou nas unidades lotéricas.

O valor do saque é de até R$ 1.045 por trabalhador, considerando a soma dos saldos de todas as suas contas, ativas e inativas, do FGTS. Caso o dinheiro não seja sacado pelos beneficiários, ele será devolvido à conta vinculada. Os recursos ficarão disponíveis para saque até 30 de novembro. Confira o calendário.

No caso do auxílio emergencial, 381 mil novos aprovados, nascidos de janeiro a abril, terão direito a sacar o dinheiro do benefício. Esse grupo fez o procedimento de contestação por meio da plataforma digital entre os dias 24 de abril e 19 de julho e foi considerado elegível para receber o crédito.

Quem recebeu a primeira parcela em abril de 2020 e teve o pagamento reavaliado em julho de 2020, decorrente de atualizações de dados governamentais, também vai poder sacar o crédito da terceira e quarta parcelas, junto com os novos aprovados.

Desde o dia 5 de agosto, o dinheiro está depositado na conta, porém disponível apenas para movimentações pelo aplicativo Caixa Tem. Veja as datas de depósito e saque abaixo.

O saque também será liberado para os nascidos em abril que recebem de acordo com o calendário em ciclos divulgado pela Caixa. Ao todo, vão receber 3,8 milhões de beneficiários, que tiveram o dinheiro depositado na conta digital no dia 31 de julho.

Esse grupo está em diferentes estágios de pagamento: quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril e agora vai sacar a quarta parcela. Os que receberam o crédito da primeira parcela em maio e vão sacar a terceira parcela. Quem recebeu o dinheiro pela primeira vez em junho (até 4 de julho) vai ter em mãos o valor da segunda parcela. E os que se cadastraram entre 17 de junho e 2 de julho e vão poder sacar a primeira parcela agora. Confira no calendário abaixo.

CONFIRA AS AGÊNCIAS ABERTAS NO ES

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Cariacica - Campo Grande: Avenida Expedito Garcia, 75,

Cariacica - Jardim América: Rodovia BR-262 KM 01 S/N,

Colatina: Avenida Getúlio Vargas, 537, Centro;

Guarapari: Rua Getúlio Vargas, 204, Centro;

Linhares: Avenida Nogueira da Gama, 1197, Centro;

São Mateus: Avenida Jones dos Santos Neves, 338, Centro;

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Serra - Planalto de Carapina: Rua Antônio Caron, 139,

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Vila Velha - Centro: Avenida Champagnat, 1089,

Vitória: Avenida Princesa Isabel, 86, Centro.