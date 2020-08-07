Caixa libera saque do auxílio e do FGTS neste sábado; 12 agências abrem no ES

A Caixa vai liberar, neste sábado (8), o saque em dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os trabalhadores nascidos em fevereiro e do auxílio emergencial de R$ 600 para os beneficiários do ciclo de pagamentos e para os novos aprovados, de acordo com o calendário. Para atender os mais de 4,1 milhões de segurados, a Caixa anunciou que vai abrir 770 agências em todo o país, neste sábado (8). No Espírito Santo, funcionam 12 agências (veja a lista no final da matéria).
O atendimento será das 8h às 12h, os trabalhadores poderão realizar o saque em espécie do benefício nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, além de transferir valores para contas da Caixa ou de outros bancos.
QUEM PODE SACAR?
O saque do FGTS deste sábado atinge os nascidos em fevereiro, com recursos ativos ou inativos. Para esses trabalhadores, o dinheiro foi depositado na conta digital no dia 6 de julho, mas só foi possível movimentar o saldo pelo aplicativo Caixa Tem.
Para realizar o saque, é preciso fazer o login no app, selecionar a opção saque sem cartão e gerar código de saque. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos do banco ou nas unidades lotéricas.
O valor do saque é de até R$ 1.045 por trabalhador, considerando a soma dos saldos de todas as suas contas, ativas e inativas, do FGTS. Caso o dinheiro não seja sacado pelos beneficiários, ele será devolvido à conta vinculada. Os recursos ficarão disponíveis para saque até 30 de novembro. Confira o calendário.
No caso do auxílio emergencial, 381 mil novos aprovados, nascidos de janeiro a abril, terão direito a sacar o dinheiro do benefício. Esse grupo fez o procedimento de contestação por meio da plataforma digital entre os dias 24 de abril e 19 de julho e foi considerado elegível para receber o crédito.
Quem recebeu a primeira parcela em abril de 2020 e teve o pagamento reavaliado em julho de 2020, decorrente de atualizações de dados governamentais, também vai poder sacar o crédito da terceira e quarta parcelas, junto com os novos aprovados.
Desde o dia 5 de agosto, o dinheiro está depositado na conta, porém disponível apenas para movimentações pelo aplicativo Caixa Tem. Veja as datas de depósito e saque abaixo.
O saque também será liberado para os nascidos em abril que recebem de acordo com o calendário em ciclos divulgado pela Caixa. Ao todo, vão receber 3,8 milhões de beneficiários, que tiveram o dinheiro depositado na conta digital no dia 31 de julho.
Esse grupo está em diferentes estágios de pagamento: quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril e agora vai sacar a quarta parcela. Os que receberam o crédito da primeira parcela em maio e vão sacar a terceira parcela. Quem recebeu o dinheiro pela primeira vez em junho (até 4 de julho) vai ter em mãos o valor da segunda parcela. E os que se cadastraram entre 17 de junho e 2 de julho e vão poder sacar a primeira parcela agora. Confira no calendário abaixo.
CONFIRA AS AGÊNCIAS ABERTAS NO ES
- Cachoeiro de Itapemirim: Rua Professor Quintiliano, 27, Centro;
- Cariacica - Campo Grande: Avenida Expedito Garcia, 75,
- Cariacica - Jardim América: Rodovia BR-262 KM 01 S/N,
- Colatina: Avenida Getúlio Vargas, 537, Centro;
- Guarapari: Rua Getúlio Vargas, 204, Centro;
- Linhares: Avenida Nogueira da Gama, 1197, Centro;
- São Mateus: Avenida Jones dos Santos Neves, 338, Centro;
- Serra - Civit II: Avenida Norte Sul, 3721, Laranjeiras;
- Serra - Planalto de Carapina: Rua Antônio Caron, 139,
- Vila Velha - Glória: Avenida Carlos Lindenberg, 1053,
- Vila Velha - Centro: Avenida Champagnat, 1089,
- Vitória: Avenida Princesa Isabel, 86, Centro.
A Caixa reforça que não é preciso madrugar nas filas à espera de atendimento. Todas as pessoas que comparecerem às agências que abrirão neste sábado (8), das 8h às 12h, serão atendidas no mesmo dia. A mesma orientação é válida para o atendimento realizado de segunda a sexta, entre 8h e 14h, em todas as agências do banco.