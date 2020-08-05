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Governo avalia a reformular auxílio emergencial de R$ 600, diz Guedes

Ideia é que benefício seja prorrogado até dezembro, mas o valor das próximas prestações devem ser menores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 12:39

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 12:39

Ministro da Economia Paulo Guedes Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Ministro da Economia, Paulo Guedes, apoia mudanças no IR para criar novo imposto sobre transações financeiras Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O ministro da EconomiaPaulo Guedes, confirmou nesta quarta-feira, 5, que o governo avalia a reformulação do auxílio emergencial de R$ 600 pagos mensalmente a trabalhadores desempregados e informais, além de beneficiários do Bolsa Família, durante a pandemia de Covid-19.
"Vamos estudar junto com o Congresso a reformulação do auxílio emergencial junto com a criação do Renda Brasil. Ainda temos pelo menos um, dois meses pela frente de dificuldades", afirmou Guedes, em audiência pública na Comissão Mista Temporária da Reforma Tributária.
O governo estuda estender o auxílio emergencial até o fim de 2020. A ideia é que o benefício seja prorrogado até dezembro, mas o valor das próximas prestações (setembro, outubro, novembro e dezembro) deve ser menor do que os R$ 600. Ainda não foi batido o martelo, mas uma das opções é pagar R$ 200 nesses meses.

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