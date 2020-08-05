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Ministro da Economia

Se auxílio fosse R$ 200, R$ 300 dava pra segurar seis meses, um ano, diz Guedes

'O Brasil não aguenta muito tempo' afirmou o ministro, em audiência pública na Comissão Mista Temporária da Reforma Tributária

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 15:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 15:28
O ministro da Economia, Paulo Guedes, participa do lançamento da nova linha de crédito imobiliário com taxa fixa da Caixa Econômica Federal
O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O ministro da Economia, Paulo Guedes, reiterou nesta quarta-feira, 5, que a União não suportaria o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 por mais meses além da ampliação já anunciada pelo governo. "O Brasil não aguenta muito tempo. Se o auxílio fosse de R$ 200, R$ 300, dava pra segurar seis meses, um ano", afirmou, em audiência pública na Comissão Mista Temporária da Reforma Tributária.
Mais cedo, Guedes confirmou que o governo avalia a reformulação do auxílio emergencial junto com a criação do chamado Renda Brasil.
Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), governo estuda estender a ajuda até o fim de 2020
A ideia é que o benefício seja prorrogado até dezembro, mas o valor das próximas prestações deve ser menor do que os R$ 600.
Ainda não foi batido o martelo, mas uma das opções é pagar R$ 200 nesses meses.

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