Auxílio emergencial e Bolsa Família devem virar o Renda Brasil; entenda

Programa Renda Brasil pode substituir o Bolsa Família e o auxílio emergencial do governo federal Crédito: Siumara Gonçalves

O assunto tem sido debatido por técnicos do Ministério da Economia com o ministro Paulo Guedes , mas ainda não foi apresentada uma proposta oficial para o Renda Brasil. Os ministérios da Economia e da Cidadania foram procurados para comentar o assunto, mas não se pronunciaram. Entretanto, segundo fontes do governo ouvidas pelo "Estadão", pela "Folha de São Paulo" e por "O Globo", alguns pontos já estão mais avançados.

VALOR DO BENEFÍCIO

O valor médio do benefício deve ser de R$ 232  acima dos R$ 190 médios pagos para as famílias no Bolsa Família.

O valor do repasse seria formado por dois tipos de benefícios principais: um de R$ 100 de superação da pobreza e outro, também de R$ 100, pago por cada criança de 0 a 15 anos.

AUXÍLIO CRECHE

Além do valor médio de R$ 232, as famílias que integrarem o programa devem receber um voucher de R$ 250 para que as crianças tenham acesso a creches. O valor, nesse caso, seria usado para que as famílias possam matricular as crianças em creches particulares. A medida teria custo de R$ 6 bilhões e tem o objetivo de permitir a inclusão de muitas mulheres no mercado de trabalho.

QUEM PODERÁ RECEBER

Famílias que tenham renda de até R$ 250 por pessoa poderão receber o valor integral do benefício. No entanto, famílias com renda de até R$ 450 podem ter acesso ao Renda Brasil, mas recebendo apenas uma parte do benefício.

QUANTAS PESSOAS DEVEM RECEBER

De acordo com a economista da Oppen Social Danielle Nascimento, a partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C) é possível saber que em todo o Brasil 53 milhões de pessoas devem receber o benefício, sendo 27 milhões de forma integral.

Já no Espírito Santo , o número de beneficiados pode chegar a 810 mil, sendo que 360 mil têm renda abaixo de R$ 250 e poderão receber o benefício de forma integral. O número é bem maior do que a quantidade de beneficiários do Bolsa Família, que atende cerca de 200 mil domicílios no Estado.

IMPACTO FISCAL

DE ONDE VAI SAIR O DINHEIRO?

Existe a previsão de que o Renda Brasil reveja outros benefícios sociais, como o abono salarial, por exemplo. Pelo abono, os trabalhadores que recebem até dois salários mínimos por mês têm direito a um salário mínimo anual. Tal suporte custa aos cofres públicos R$ 20 bilhões por ano.

COMO SERÁ O CADASTRO

A forma de cadastro ainda não foi definida, mas o governo deverá utilizar informações do CadÚnico e dados apresentados pelos brasileiros que se inscreveram para receber o auxílio emergencial para definir quem terá direito.

COMO SERÁ O PAGAMENTO

A forma de pagamento também não foi anunciada pelo governo federal, mas existe a possibilidade que ela siga o mesmo modelo utilizado para o pagamento do auxílio emergencial  por meio de contas digitais na Caixa . Um decreto do governo já permitiu ao banco público pagar todos os benefícios sociais pelo Caixa Tem.

GANHO POLÍTICO

O economista e professor da UnB José Luis Oreiro vê a possível medida como uma tentativa de ganho político para o presidente Jair Bolsonaro , já que ela pretende dar ao governo uma cara social. Como ainda não tem nada definido, nada oficial, parece apenas uma troca de nome de programas bem sucedidos por algo que a gente não sabe o que é, avalia.

INTEGRAÇÃO NÃO É TÃO FÁCIL

Segundo a economista Danielle Nascimento, uma integração entre os sistemas não é algo tão fácil de ser feito  tanto que foi uma das dificuldades observadas durante o pagamento do auxílio emergencial. Ainda não foi publicada uma proposta oficial para que Estados e municípios contribuam e analisem as suas situações regionais. A ideia de integração não é ruim, porque pode facilitar a localização das pessoas, a atualização cadastral, a análise do perfil das famílias, mas também não é simples de ser implementada, comenta.

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